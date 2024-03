Leucemia linfatica cronica, disponibile in Italia nuova terapia a durata fissa

(Adnkronos) – Ibrutinib, primo inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Btk) a essere stato approvato a livello mondiale e sviluppato da Johnson & Johnson, ha recentemente ricevuto dall’Agenzia italiana del farmaco la rimborsabilità per una nuova indicazione terapeutica. In particolare – si legge in una nota – il farmaco è ora disponibile anche in combinazione con venetoclax, inibitore di Bcl-2, come nuovo trattamento per pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (Llc) precedentemente non trattata. La leucemia linfatica cronica è la forma di leucemia più frequente tra gli adulti nei paesi occidentali e rappresenta il 30% di tutte le forme di leucemia, che oggi colpiscono complessivamente 85.000 italiani. In Italia le stime parlano ogni anno di circa 1.600 nuovi casi tra gli uomini e 1.150 tra le donne. Si tratta di una malattia prevalentemente tipica nell’anziano, tuttavia, il 15 per cento dei casi viene diagnosticato prima dei 60 anni. "L’arrivo di questa nuova combinazione a base di ibrutinib rappresenta un passo in avanti verso la personalizzazione dei trattamenti per la leucemia linfatica cronica – afferma Luca Laurenti, professore associato all’Istituto di ematologia dell’Università Cattolica – In particolare, combina due molecole che, grazie ai loro meccanismi d’azione, risultano tra le più efficaci tra quelle oggi a disposizione nella lotta alla leucemia linfatica cronica. In termini di efficacia, ad esempio, gli studi clinici hanno evidenziato come l’associazione di ibrutinib con venetoclax consenta un periodo libero da trattamento molto lungo, di quasi 5 anni, in 9 pazienti su 10. Oltre alla sua importanza in termini di efficacia, è importante sottolineare che si tratta del primo trattamento completamente orale, una volta al giorno, senza chemioterapia, a durata fissa per la Lcc. Questo permette di non dover ricorrere a ricoveri o infusioni endovenose, migliorando la gestione della terapia sia per il paziente che per il medico". L’efficacia di questa combinazione – riferisce la nota – deriva dal meccanismo d’azione delle molecole che la compongono. Da un lato, ibrutinib blocca la Btk, una proteina che invia ai linfociti B “segnali” fondamentali per la maturazione e la produzione di anticorpi, alla base della proliferazione e della migrazione delle cellule tumorali in numerose neoplasie delle cellule B. Dall’altro, venetoclax è un potente inibitore selettivo del linfoma a cellule B (B-cell lymphoma, Bcl)-2, una proteina anti-apoptotica che risulta sovraespressa nelle cellule di Lcc, dove è responsabile della sopravvivenza delle cellule tumorali ed è stata associata a resistenza ai chemioterapici. "Ibrutinib è stato il primo inibitore della Btk impiegato nel trattamento della leucemia linfatica cronica – aggiunge Francesca Romana Mauro, professore associato all’Istituto di ematologia del Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione dell’Università Sapienza di Roma – Dato il lungo tempo del suo impiego, sono oggi disponibili per questo inibitore, dati molto robusti che si basano non solo sul più lungo follow-up registrato per questa classe di molecole, ma anche sul numero molto elevato di pazienti trattati in studi clinici, e soprattutto, nella pratica clinica". La grande "esperienza clinica generata" ha quindi "prodotto una solida real-world evidence circa ibrutinib nella leucemia linfatica cronica. È importante notare – sottolinea l'esperta – che pazienti trattati con il solo ibrutinib in diversi studi clinici, dopo 8 anni di follow-up hanno mostrato una sopravvivenza stimata del tutto simile a quella di una popolazione sana di pari età. Inoltre, ibrutinib ha mostrato efficacia con risposte durature anche in pazienti con alterazioni genetiche prognosticamente sfavorevoli come la delezione e/o mutazione del gene Tp53 e lo stato mutazionale Ighv non mutato. Un aspetto importante è rappresentato dalla possibilità di modulare la dose di ibrutinib in rapporto alla tollerabilità del paziente e all’insorgenza di eventi avversi senza che questo abbia un impatto significativo sulla sua efficacia a lungo termine". Da oggi ibrutinib – dettaglia la nota – è quindi rimborsato in Italia per il trattamento di pazienti adulti con Llc precedentemente non trattata, in monoterapia e in combinazione con venetoclax; Llc che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, in monoterapia; linfoma mantellare (Mcl) recidivato o refrattario, in monoterapia; macroglobulinemia di Waldenström (Wm) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, in monoterapia. "Le nuove terapie, frutto dei progressi della ricerca scientifica, offrono oggi significative potenzialità, permettendo ai pazienti di migliorare la loro qualità e aspettativa di vita. Nell’epoca della personalizzazione delle cure dobbiamo promuovere un altrettanto innovativo rinnovamento del nostro Sistema sanitario, che a volte rende difficile l’accesso alle terapie innovative e la completa presa in carico del paziente, non solo per gli aspetti strettamente clinici, particolarmente quando si parla di malattie croniche" sottolinea Davide Petruzzelli, presidente La Lampada di Aladino Ets, Associazione fondata nel 2000 da un gruppo di ex malati di cancro con la finalità di supportare i malati oncologici e i loro familiari durante la fase acuta e post-acuta di malattia. Anche "Ail da 55 anni è al fianco dei pazienti ematologici con l’obiettivo di sostenere la ricerca, l’assistenza e sensibilizzare l’opinione pubblica contro i tumori del sangue – ricorda Rosalba Barbieri, vicepresidente nazionale Ail e presidente Ail di Novara – Il nostro impegno quotidiano, attraverso l'opera delle 83 sezioni provinciali e delle migliaia di volontari in tutta Italia, è contribuire a curare al meglio i pazienti, migliorando la loro qualità e aspettativa di vita. Ail assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso di malattia, con servizi adeguati alle loro esigenze, come l'accoglienza presso le Case Ail, l'assistenza domiciliare, il servizio di navetta da e per i centri ematologici, il supporto psicologico e le attività di counselling". L’efficacia e sicurezza di ibrutinib in combinazione con venetoclax sono state valutate in diversi studi clinici. Tra questi – conclude la nota – lo studio Glow che ha valutato il trattamento in prima linea a durata fissa di questa combinazione in pazienti over 65 con leucemia linfatica cronica non trattata. Questo studio ha mostrato benefici in termini di sopravvivenza e tempo al trattamento successivo ad un follow-up mediano di 5 anni, con tassi di sopravvivenza di oltre l’80% rispetto alla chemio immunoterapia con clorambucile più obinutuzumab. Un altro importante studio è Captivate che ha utilizzato un regime a base di I+V simile a quello dello studio Glow in pazienti con Llc di età pari o inferiore a 70 anni e ha mostrato remissioni profonde e valori di progressione libera da malattia clinicamente significativi. —[email protected] (Web Info)