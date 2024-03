La menopausa, come è noto ormai, rende spesso più difficile l’obiettivo di dimagrire perché con essa si rallenta il metabolismo e il grasso si accumula specie in alcune zone. Ma con queste 5 strategie infallibili sarà possibile dimagrire.

Come dimagrire in menopausa: 5 strategie infallibili

Come sappiamo, la menopausa nelle donne segna la fine del ciclo mestruale. Solitamente si verifica tra i 44-55 anni ma può verificarsi anche diversi anni prima, infatti ci sono donne in menopausa precoce (con meno di 40 anni) che ancora di più desiderano dimagrire in menopausa.

In questo periodo le ovaie smettono di produrre ovuli e i livelli di ormoni come gli estrogeni e il progesterone diminuiscono. Questo cambiamento ormonale porta solitamente a una serie di cambiamenti fisici ed emotivi, tra cui vampate di calore, sbalzi d’umore e riduzione della libido. Oltre a questi cambiamenti molte donne sperimentano altri fattori come ad esempio l’aumento del peso, l’aumento del rischio di malattie cardiache e la perdita di massa ossea. E’ la maggior parte infatti a richiedere sempre più come dimagrire in menopausa, quando risulta più difficile riuscirci sicuramente rispetto a quando si ha 20-30 anni. Ecco 5 strategie infallibili per riuscire a perdere peso dopo l’interruzione del ciclo mestruale.

Segui una dieta dimagrante

Se si desidera dimagrire, l’apporto calorico giornaliero deve essere inferiore al consumo energetico. E’ anche importante prevenire le patologie del metabolismo riducendo i grassi saturi e il colesterolo. Via libera, invece, ai “grassi buoni“, come gli omega 3, che si trovano nel pesce e nei semi di lino.

La dieta in menopausa deve essere ricca di vitamina D e calcio, due micronutrienti che aiutano ad evitare disturbi alle ossa, come l’osteoporosi. Vanno limitati i carboidrati e aumentato leggermente l’apporto proteico. Sono da preferire grassi e proteine di origine vegetale, più salutari. Perfetta la dieta mediterranea, ricca di frutta, legumi, cereali integrali e frutta secca. Nella dieta mediterranea, l’olio d’oliva è il condimento principale, e il pesce è preferito alla carne.

Prodotti naturali

Durante la menopausa si verifica un rallentamento del metabolismo e questo potrebbe farci ingrassare dopo i 50anta. Ecco alcune sostanze naturali che possono aiutarci a sbloccare il metabolismo:

Aloe Vera: depura l’organismo, eliminando le tossine che bloccano il metabolismo. Inoltre, ha un’azione drenante, anti-infiammatoria e sgonfiante.

Té Verde: accelera il metabolismo dei grassi e degli zuccheri, elimina i ristagni liquidi e sgonfia la pancia.

Magnesio: oltre a ridurre la stanchezza e i crampi, questo minerale aiuta a contrastare tutti i sintomi della menopausa, compresi l’aumento di peso e le vampate di calore.

Trifoglio rosso: ricco di isoflavoni, riequilibra i livelli ormonali.

Spirulina: considerata un super food, quest’alga accelera il metabolismo e aumenta il senso di sazietà.

Usa una crema snellente

Applicare una crema snellente in modo costante, ogni giorno almeno una volta, contribuisce ad eliminare il grasso localizzato e a rassodare il corpo. Scegli una crema che sia anche idratante, in modo da lenire la pelle secca. Qualsiasi sia il prodotto scelto, applicalo ogni giorno sulle adiposità localizzate, esercitando un massaggio dal basso verso l’alto per stimolare la circolazione.

Attività fisica

L’attività fisica è fondamentale per perdere peso in menopausa, insieme alla dieta. Il movimento aiuta a ridurre il colesterolo cattivo e i trigliceridi, previene il diabete e le malattie cardiovascolari, contrasta cattivo umore, insonnia e vampate.

Le attività consigliate sono quelle a basso impatto, in cui è minore il rischio di lesioni muscolari e articolari, come la camminata veloce, il nuoto, la bicicletta, il pilates e lo yoga.

Integratori

Nel quadro della dislipidemia (alterazioni della quantità di lipidi nel sangue, in particolare trigliceridi e colesterolo) torneranno utili gli Omega-3. In casi di forte infiammazione, potrebbero giovarvi complessi antiossidanti e antinfiammatori di origine vegetale provenienti da the verde (epigallocatechina), dall’ananas (bromelina), dai mirtilli (antociani).

In conclusione, per dimagrire in menopausa ci sono diversi alimenti e bevande da evitare, o eliminare:

Alimenti zuccherati: bevande gassate, succhi di frutta, dolci, biscotti e altri alimenti con zucchero aggiunto sono spesso ricchi di calorie vuote che possono sabotare gli sforzi per perdere peso.

Alimenti fritti o grassi: patatine fritte, pollo fritto, hamburger e altri alimenti fritti o grassi sono spesso ricchi di calorie e grassi saturi.

Carboidrati raffinati: pane bianco, pasta, riso bianco e altri carboidrati vanno consumati nelle giuste quantità.

Alcol: l’alcol è ricco di calorie e un consumo abituale rende più difficile perdere peso.

Sodio: alimenti conservati, snack salati e cibi pronti sono spesso ricchi di sodio, che può causare ritenzione idrica e gonfiore.