Levialdi Ghiron: “Per tumore colon missione Ptv promuovere campagna prevenzione”

"E' molto importante la campagna di prevenzione per il tumore al colon perché prevenire questo tipo di patologia è fondamentale ai fini dell'efficacia della cura. Questo è il mese della prevenzione e abbiamo scelto il colore blu per mandare questo segnale. Per questo il nostro policlinico si tingerà di blu", ha detto Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata. "La missione del Policlinico Tor Vergata è quella di promuovere un'efficace campagna di prevenzione attraverso un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale che esiste all'interno dell'ospedale da molti anni e che ci consente di avere dei risultati efficaci soprattutto quando questa patologia viene presa per tempo. Dobbiamo sensibilizzare sempre più persone, soprattutto giovani, perché per questo tipo di patologia si sta abbassando anche la fascia d'età in cui sorge e quindi la possibilità di intercettarla per tempo è un aspetto molto importante, così come è fondamentale essere in grado di formare dei medici che possano implementare in maniera efficace questo tipo di protocolli. L'Ateneo punta da sempre su questo tipo di impostazione e quindi anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie è in grado di dare una formazione sempre al passo con i tempi", ha concluso Levialdi Ghiron.