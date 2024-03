Un argomento che attira sempre più l’attenzione è la glicemia alta. Come e cosa fare per abbassare subito la glicemia? Ecco i consigli per diminuirla immediatamente.

Come abbassare immediatamente la glicemia

Un tema sempre più discusso in ambito di salute è il valore della glicemia che talvolta supera quello nella media. In questo caso si parla di glicemia alta ossia livelli di zuccheri nel sangue elevati, con conseguenze come rischio di malattie croniche, tra cui il diabete di tipo 2 e le patologie cardiovascolari, che sono tra le principali cause di morte precoce a livello globale. Secondo un recente studio per abbassare immediatamente la glicemia basterebbe fare una passeggiata breve dopo i pasti.

In particolare i ricercatori hanno evidenziato che i risultati migliori sono stati ottenuti camminando per 10 minuti subito dopo i pasti anziché per mezz’ora durante la giornata e il miglioramento è stato particolarmente evidente dopo la cena. Il movimento insieme all’alimentazione sana ed equilibrata è un toccasana per la prevenzione di malattie croniche.

L’attività fisica è riconosciuta come una delle strategie migliori per rimanere in salute anche dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità che raccomandano di praticarla da 150 a 300 minuti a settimana. Ma quando si parla di attività fisica e glicemia non conta solo il tempo da dedicare al movimento, ma anche il momento più adatto in cui la si fa.

Secondo questo studio praticare una bella camminata, seppur di soli 10 minuti subito dopo il pasto, piuttosto che 30 minuti a metà pomeriggio, quando ormai l’insulina ha espletato da sola il suo compito, contribuirebbe in modo veloce a diminuire la glicemia. Sappiamo però quanto sia importante in primis seguire una dieta sana e bilanciata limitando a tavola il consumo di dolci, gelati, snack confezionati, cracker, pane bianco e di tanti altri prodotti raffinati, il cui consumo è risaputo che favorisca gli sbalzi degli zuccheri nel sangue. Oltre a ciò come abbassare la glicemia immediatamente? Ecco i consigli più utili per riuscirci.

In primo luogo fare una colazione con meno cibo che favorisce gli sbalzi della glicemia. No dunque a cereali, prodotti da forno raffinati, succhi di frutta pieni di zuccheri. Meglio invece prediligere frutta fresca ricca di fibre e anche mango, uva. E infine rendere la colazione meno glucidica scegliendo alimenti ricchi di proteine e grassi salutari.

Come abbassare la glicemia immediatamente? Consigli utili

Per riuscire a tenere a basa i livelli alti di glicemia, ossia quando si soffre di livelli di zuccheri nel sangue elevati oltre la media, è bene correre subito ai ripari date le gravi conseguenze possibili. Un consiglio per tenere sotto controllo gli zuccheri nei pasti principali è consumare come prima portata della verdura oppure degli ortaggi, crudi o cotti. Sì a verdura e ortaggi che assicurano fibre solubili tra cui l’insulina che una volta arrivate nell’apparato digerente fa da protezione e rallenta l’assorbimento da parte della mucosa intestinale degli zuccheri, riducendo subito la glicemia.

E ancora, un altro modo per abbassare la glicemia immediatamente è quello di mangiare carboidrati integrali come cereali, specialmente in chicco che apportano carboidrati complessi e fibre, ma anche antiossidanti e acidi grassi essenziali, che aiutano a controllare il livello di glicemia. Possono infine essere utili per abbassare la glicemia i fagioli, i ceci, le lenticchie specialmente secchi che contribuiscono a rallentare l’assimilazione degli zuccheri.