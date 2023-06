Localizzatore GPS per animali: come funziona e il migliore del 2023

Durante le passeggiate o in vacanza con il proprio animale domestico capita, alcune volte, di perderlo di vista. Con un localizzatore GPS tutto questo non è più possibile poiché è in grado di rilevare la mappa e il percorso di tracciamento dell’animale o dell’oggetto. Scopriamo come funziona e quale è il modello migliore.

Localizzatore GPS per animali

Si tratta di un dispositivo di ultima generazione molto utile per i propri animali domestici in caso di furto o smarrimento. In questo modo con il localizzatore GPS è possibile tenere traccia e rilevare qualsiasi suo spostamento in ogni momento in modo da non perderlo mai di vista ed essere sicuri di dove possa essere.

Un dispositivo innovativo di ultima generazione che aiuta a ritrovare il proprio cane qualora scappasse o fuggisse durante la passeggiata. Sono sempre di più coloro che decidono di optare per questa situazione in modo da non perdere di vista il proprio animale. Una soluzione comoda da installare nel collare dei cani per tenerlo sempre sotto controllo.

Chi decide di optare per un localizzatore GPS per cani lo fa per proteggere l’amico a quattro zampe in modo da accertarsi dove si trova in qualunque momento della giornata o sera. con questo dispositivo è possibile trovare subito il proprio cane e, in caso di pericolo, si interviene sin da subito in modo che non vada incontro a conseguenze.

Si consiglia di fare attenzione al modello che si ha intenzione di comprare poiché in commercio sono diversi i dispositivi per i cani che possono fare al caso suo.

Localizzatore GPS per animali: funzionamento

Un dispositivo come il localizzatore GPS per l’amico a quattro zampe sfrutta la tecnologia satellitare ed è possibile posizionarlo direttamente sul collare del cane in modo da conoscere in tempo reale e immediatamente la posizione del cane per andarlo a recuperare e fare in modo che non scappi una seconda volta.

La comunicazione è immediata, a prescindere dalla connessione Internet. Una connessione del genere non è possibile che si interrompa poiché dipende dal segnale satellitare sui cui si basa che funziona in maniera del tutto autonoma. I risultati sono in tempo reale e risultano essere molto precisi, anche se a volte può esserci una differenza di pochi metri.

Ci sono modelli e tipologie di localizzatore GPS che si attaccano al collo del cane come fosse un vero e proprio collare e al loro interno vi è una Sim card che è possibile ricaricare oppure avvalersi dell’abbonamento. Per funzionare ha bisogno di essere configurato al proprio smartphone tramite una app che bisogna scaricare.

Alcuni modelli sono dotati di un vero e proprio ricevitore che è in grado di rilevare il percorso e la posizione del cane con segnali acustici o luminosi. Sono modelli impermeabili, quindi senza pericolo che possano rovinarsi a contatto con l’acqua o con la pioggia.

Localizzatore GPS per animali: il migliore

Tra i vari modelli di localizzatore GPS disponibile in commercio, il migliore, al momento, è TiMappo, un dispositivo di ultima generazione di tracciamento. Un dispositivo che permette di localizzare la posizione di un oggetto, della propria macchina o anche del proprio animale domestico oppure delle persone.

Un mini localizzatore che consente di tenere traccia della posizione di un oggetto, semplicemente scaricando l’app sul proprio dispositivo che può essere lo smartphone o il tablet. In poco tempo permette di rilevare dove si trova, non solo il vostro animale, ma anche l’auto in caso di furto o smarrimento.

Molto facile da usare dal momento che è necessario scaricare l’applicazione sullo smartphone per poi procedere alla configurazione. Non appena installata bisognerà aprirla in modo da controllare immediatamente la posizione dell’auto o dell’animale. Un dispositivo colorato che è possibile attaccare alla borsa, allo zaino o al collare del cane per conoscere in tempo reale la posizione.

Non è solo un dispositivo per l’auto o l’animale, ma è indicato da collegare a qualsiasi oggetto: la borsa, le chiavi di casa, la bicicletta, ecc. Con un semplice click è possibile trovare qualsiasi cosa anche perché sul telefono è possibile visualizzare la mappa in modo da seguire il percorso per ritrovare il proprio oggetto scomparso.

Un dispositivo colorato che è possibile attaccare alla borsa, allo zaino o al collare del cane per conoscere in tempo reale la posizione.

Non è solo un dispositivo per l'auto o l'animale, ma è indicato da collegare a qualsiasi oggetto: la borsa, le chiavi di casa, la bicicletta, ecc. Con un semplice click è possibile trovare qualsiasi cosa anche perché sul telefono è possibile visualizzare la mappa in modo da seguire il percorso per ritrovare il proprio oggetto scomparso.