Mary Segneri che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello nel 2004, oggi è un’altra donna. E’ visibilmente dimagrita tanto, oltre 60kg da quando era concorrente poi è stata inviata della Rai. Ecco cosa ha rivelato della sua dieta segreta.

Mary Segneri rivela la dieta segreta che le ha fatto perdere più di 60kg

Mary Segneri, ex gieffina della quinta edizione, fu presa come inviata della Rai. Mary pesava circa 127 kg ma dopo un malore al cuore a causa del peso ha deciso di cambiare vita e soprattutto regime alimentare.

“Mangio tanta verdura: finocchi, pomodori, melanzane e anche tanto albume. Non rinuncio ai piaceri della tavola come uno dei miei piatti preferiti: gli involtini di melanzane grigliate con spek e formaggio cremoso”, ha raccontato la Segneri. Ma in cosa consisteva la dieta segreta che le ha fatto perdere più di 60kg?

La gieffina è passata grazie all’aiuto di una dieta data da un nutrizionista e allo sport da 127 a 65 chili (ha perso 62 kg) senza riprenderli. Mary, oggi in tv con “Cronache animali”, svela che non le dispiacerebbe avere un figlio: “Magari! Mica ho paura di ingrassare!”, ha detto l’ex inviata.

Dopo i suoi impegni alla Rai, Maru Segneri è diventata una delle ospiti di “Pomeriggio Cinque” programma di Barbara D’Urso che ormai sempre più spesso dedica ampia parte del programma a diete e argomenti vari.

Mary, che è diventata un’altra persona, almeno per quello che riguarda il punto di vista estetico, racconta ai telespettatori di Canale 5 come ha fatto a perdere così tanti chili e ritrovare la forma perfetta.

La Segneri, che nella quinta edizione del Gf condotta da Barbara D’Urso, pesava ben più di 100 kg e che dopo il reality era ingrassata maggiormente, oggi ha un fisico perfetto e svela i segreti della sua dieta. La prima cosa la forza di volontà.

Mary ha capito che doveva dimagrire per la sua salute e si è impegnata cambiando molto le sue abitudini alimentari. La giovane spiega che tra le cose principali nella dieta e nella fase del dimagrimento, ci sono la spesa e quindi le nuove abitudini alimentari e anche l’esercizio fisico che non vuol dire necessariamente solo la palestra.

Piccolo esercizi che si possono fare in casa, scendere e salire le scale del palazzo invece che usare l’ascensore, portare il cane a passeggio e correre con lui nel prato. Lei è dimagrita seguendo questi semplici espedienti che l’hanno portata a perdere ben 62 kg.

La dieta di Mary Segneri: cosa mangia per essere in forma

Mary Segneri ha anche svelato alcuni consigli per la dieta: mai comprare le banane e l’uva, o la frutta che contiene molto zucchero. Meglio ananas, anguria e melone soprattutto in questa stagione.

Nel nostro carrello possiamo mettere senza pesare tutto quello che è verde: insalata, verdure, frutta senza preoccuparci ci farà sicuramente bene. Un consiglio per quello che riguarda i formaggi: non esagerare e optare per lo stracchino se ci piace.

Mangiamo molto pesce, e tantissime verdure grigliate oltre alle insalate varie che fanno sempre bene. Se non vogliamo rinunciare al gelato scegliamo la frutta che non ha il lattosio e il cioccolato fondente che dovrebbe essere privo di lattosio.

Assolutamente vietati dolci e fritti. Mary poi dà anche un altro consiglio che per lei è servito molto: mangiare un kiwi appena sveglia bevendo un bicchiere di acqua naturale.