Mediterranea Village: Scopri il Nuovo Format Educativo sulla Dieta Mediterranea

Nei giorni scorsi, Catanzaro ha ospitato la presentazione di Mediterranea Village, un nuovo ed entusiasmante progetto culturale che si svolgerà dal 24 al 28 aprile 2026 presso l’Ente Fiera Giovanni Colosimo. Questo evento mira a promuovere la dieta mediterranea come un modello di vita sano e sostenibile, attraverso un approccio interattivo e partecipativo.

Non si tratta di una fiera tradizionale, ma di un villaggio interattivo dove il cibo diventa un mezzo educativo. Ogni visitatore avrà l’opportunità di vivere un’esperienza coinvolgente, imparando a conoscere il valore della dieta mediterranea e le sue eccellenze culinarie.

Un progetto innovativo per la comunità

L’iniziativa, ideata e prodotta da Planet Multimedia, si propone di educare in modo divertente, puntando a rafforzare la consapevolezza alimentare e a valorizzare i prodotti tipici del territorio. Emanuele Gambino, CEO di Planet Multimedia, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando che l’obiettivo è creare un format educativo esperienziale che possa essere replicato in altre realtà italiane.

Obiettivi e pubblico di riferimento

Mediterranea Village si rivolge a un pubblico variegato: dagli studenti alle famiglie, dai professionisti agli anziani. Questo evento intende trasformare ogni partecipante in un attore attivo, permettendo di esplorare i valori fondamentali della dieta mediterranea, come la salute, il benessere, e la passione per il cibo. Graziella Cirillo, project manager, ha evidenziato come il progetto si differenzi dalle fiere tradizionali grazie a esperienze ludiche e interattive.

Attività e coinvolgimento

Il cuore pulsante di Mediterranea Village sarà caratterizzato da showcooking, quiz multimediali e sfide culinarie che coinvolgeranno attivamente i partecipanti. Le attività non si limiteranno ai giorni dell’evento, ma inizieranno già nelle scuole, creando un dialogo tra studenti, famiglie e territorio. Questo approccio mira a rendere l’apprendimento un’esperienza memorabile e divertente.

Figure di spicco e comitato scientifico

La manifestazione potrà contare su ospiti di rilievo, come il conduttore televisivo Alessandro Greco e il noto chef Alessandro Circiello, che porteranno la loro esperienza e conoscenza nel campo della cucina sana. Inoltre, un comitato scientifico composto da esperti del settore guiderà i dibattiti sui temi legati all’alimentazione e al benessere, assicurando che le informazioni diffuse siano accurate e utili.

Mediterranea Village rappresenta un’opportunità unica per esplorare e celebrare i valori della dieta mediterranea. L’evento, con la sua combinazione di educazione e intrattenimento, si preannuncia come una manifestazione imperdibile per chiunque sia interessato a conoscere meglio il mondo della gastronomia e della salute.