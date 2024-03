Al fine di dimagrire e perdere i kg in eccesso, si provano mille rimedi e strategie. Avete mai pensato al digiuno intermittente per perdere peso? O è meglio il calcolo delle calorie? Vediamo cosa preferire.

È meglio il digiuno intermittente o il calcolo delle calorie?

Per perdere peso ma in modo sano, cosa sarebbe meglio preferire tra la dieta del digiuno intermittente e il calcolo delle calorie? Partiamo dall’analizzare di cosa si tratta e come si mangia in queste due “strategie” alimentari. Negli ultimi anni infatti oltre che essere entrambi i metodi più popolari per dimagrire, sono anche molto osservati dalla scienza.

Il digiuno intermittente si divide in diverse fasi e tipologie ma nel complesso comprende uno spicchio di tempo dedicato al digiuno, e l’altro invece in cui si può mangiare. Il digiuno intermittente può essere il 16/8 in cui si mangia durante una finestra temporale di 8 ore e si digiuna per le successive 16 ore. C’è poi il digiuno 5:2 in cui si mangia normalmente per cinque giorni alla settimana e si limita l’apporto calorico a circa 500-600 calorie nei due giorni (non consecutivi). Infine c’è il tipo “Eat-Stop-Eat” in cui una o due volte a settimana si digiuna per 24 ore.

Il calcolo delle calorie è diverso dal digiuno perché è un metodo dimagrante che si basa su cosa e quanto mangiare, ma non prevede mai un’astensione dal cibo e non decide quando si deve mangiare. Ma torniamo al punto di partenza, quale metodo è il migliore per perdere i chili in eccesso?

Alcuni scienziati si sono posti la questione e hanno approfondito, svolgendo delle ricerche, le quali hanno dimostrato che entrambi possono produrre risultati simili in una popolazione etnicamente diversificata di adulti con obesità. Uno studio condotto dall’Università dell’Illinois di Chicago su un campione di 90 adulti obesi e pubblicato su Annals of Internal Medicine, ha di recente evidenziato, confrontando il digiuno intermittente e il conteggio delle calorie, che producono risultati simili.

I ricercatori hanno diviso i partecipanti in tre gruppi: il primo gruppo poteva mangiare solo tra le 12 e le 20, il secondo ha diminuito il regolare apporto calorico giornaliero del 25% mentre il terzo non ha apportato modifiche alla dieta. Dopo un periodo di 12 mesi il gruppo che aveva seguito il digiuno intermittente e quello che invece aveva ridotto le calorie ha ottenuto risultati dimagranti molto simili.

Dunque i ricercatori hanno scoperto che riducendo l’arco di tempo in cui poter consumare il cibo a 8 ore al giorno, digiuno, le persone hanno mangiato la stessa quantità di cibo di chi invece si è basato sul calcolo delle calorie, perdendo peso. I ricercatori inoltre hanno notato che chi aveva seguito il digiuno intermittente aveva anche migliorato la sensibilità all’insulina ed era riuscito a ottenere una migliore regolazione della glicemia.

Digiuno intermittente o calcolo delle calorie? Come dimagrire

Digiuno intermittente vs calcolo delle calorie? Meglio l’uno o l’altro per dimagrire? Come visto, l’unica ricerca degli scienziati che ha analizzato entrambe le metodologie, pubblicata su Annals of Internal Medicine, è giunta alla risposta che vanno bene sia l’una che l’altra. L’importanza per dimagrire non è il metodo ma il deficit calorico, come si ottiene ciò, non importa.

La ricerca infatti ha dimostrato che le persone prese in esame, che seguivano il digiuno intermittente e coloro che contavano le calorie hanno riportato cali di peso sorprendentemente simili. I due metodi di perdita di peso hanno riportato un calo corporeo pari al 5% della massa, ma non è uguale per la glicemia.

Le persone che seguivano il digiuno intermittente avevano migliorato la sensibilità all’insulina, riportando un miglior controllo della glicemia. I due modi dimagranti sono entrambi validi e andrebbero scelti in modo ponderato e razionale, seguiti sempre da un esperto poiché con il fai-da-te sia seguendo il digiuno che il calcolo delle calorie si va incontro a controindicazioni. In ogni caso è fondamentale sempre alimentarsi in modo equilibrato e sano.