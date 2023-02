Metodo Tabata per dimagrire: consigli e benefici

Il metodo Tabata è una forma di allenamento intensivo, che aiuta a perdere peso più in fretta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono tutti i suoi benefici, quali sono gli esercizi più adatti per il protocollo e come seguirli correttamente.

Metodo Tabata per dimagrire

Il metodo Tabata, noto anche come “Protocollo Tabata”, è una forma di allenamento molto intensiva, che rientra nella categoria dell’interval training, ovvero, una sessione di allenamento in cui alternare esercizi fisici a bassa intensità ad esercizi fisici ad alta intensità, allo scopo di aumentare la frequenza cardiaca, non oltre la soglia anaerobica, per brevi periodi di tempo.

Contrariamente agli esercizi cardio, quelli del metodo Tabata aiutano a bruciare più calorie, a recuperare una perfetta forma fisica più in fretta e a mantenere il risultato raggiunto, sia durante che dopo gli allenamenti.

Metodo Tabata per dimagrire: esercizi

Abbinato ad un’alimentazione corretta, il metodo Tabata favorisce il recupero totale e la salvaguardia del benessere psicofisico. Noemi, una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano degli ultimi tempi, si dedica regolarmente al metodo Tabata. La sua perfetta forma fisica dovrebbe farci capire quanto questa nuova forma di allenamento, seppur ad alta intensità, possa fare la differenza nella nostra vita.

La ragione per la quale il metodo Tabata funziona così bene è, probabilmente, dovuta alla perfetta conciliazione che si instaura nell’alternanza lavoro – riposo, ovvero, 20 secondi di esercizio fisico ad alta intensità alternati a 10 secondi di riposo.

Quest’intervallo di tempo così breve, ovviamente, non favorisce un recupero completo e, dunque, il protocollo si rivela perfetto per sviluppare la resistenza e la perfetta forma fisica.

Ogni esercizio, purché sia ad alta intensità, può essere un esercizio Tabata. Gli sprint ad intervalli, i burpees del metodo callisthenics, lo stesso seguito da Lorella Cuccarini, e i jump squat, giusto per fare degli esempi, sono tutti esercizi ad alta intensità che si prestano bene al metodo Tabata.

Ogni esercizio scelto deve essere ripetuto per 8 volte, in 20 secondi, con un intervallo di riposo di 10 secondi.

Ovviamente, il metodo Tabata non è adatto ai principianti, a chi svolge regolare esercizio fisico, ma non si dedica agli esercizi ad alta intensità e a chi versa in condizioni di salute precarie.

