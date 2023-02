Il metodo Calisthenics e dieta di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ama mangiare sano e allenarsi regolarmente. Da sempre attenta allo stile di vita e alla linea, a 57 anni, la più amata degli italiani si mantiene sempre in splendida forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, tutti i segreti della sua forma fisica perfetta.

Metodo Calisthenics di Lorella Cuccarini

Siamo abituati a vedere regolarmente Lorella Cuccarini in televisione, con la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” e, recentemente, l’abbiamo vista ballare sul palco dell’Ariston, sulle note della versione dance della sua hit “La Notte Vola”, in occasione della serata dei duetti, insieme al rapper Olly, ma ciò che colpisce di Lorella, oltre alla sua energia e la sua professionalità, è soprattutto la sua forma fisica perfetta, nonostante i suoi 57 anni.

Da sempre, Lorella Cuccarini è sempre molto stata attenta alla sua linea, mangiando sano e pulito e allenandosi regolarmente. Non è un mistero, che la più amata degli italiani ha iniziato a prendere lezioni di danza, a partire dai 9 anni, frequentando la scuola di Enzo Paolo Turchi. Tuttavia, la routine sportiva di Lorella Cuccarini non riguarda esclusivamente la danza, ma molto altro ancora. Oltre a dedicarsi alla camminata, ogni qualvolta si presenta l’occasione, a passo sostenuto, Lorella Cuccarini alterna lezioni di Metabolico, per aumentare la massa grassa, tonificare i muscoli e stimolare il metabolismo basale, grazie ai pesi, a lezioni di Calisthenics, una disciplina molto rigorosa, che si ispira alla stessa seguita dai ginnasti artistici, come per il Metabolico, allo scopo di promuovere le capacità psicomotorie, attraverso la resistenza e il peso del corpo, per promuovere la mobilità, l’equilibrio e la resistenza, oltre che a bruciare le calorie, ma soprattutto i grassi, con sessioni di sit-up e piegamenti delle braccia.

Dieta di Lorella Cuccarini

Sulla dieta che Lorella Cuccarini segue non c’è molto da dire, soprattutto perché la più amata degli italiani non rinuncia a niente. La differenza è che, semplicemente, cerca solo di stare attenta a ciò che mangia, puntando su un’alimentazione sana e pulita e preferendo, durante le pause, la frutta, la frutta secca e le barrette proteiche al posto del cosiddetto “cibo spazzatura”.

Grazie al suo stile di vita, Lorella Cuccarini è in splendida forma e molto energica.

Persino Gianni Morandi, al Festival di Sanremo, si è complimentato con lei!

