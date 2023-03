Il periodo della menopausa è particolarmente delicato e ricco di scombussolamenti per ogni donna. La conduttrice Antonella Clerici lo sa molto bene dal momento che anche lei combatte con i sintomi e disturbi tipici di questa fase. Per questa ragione, la dieta dei 5 è sicuramente un ottimo modo per tornare in forma in modo equilibrato e sano.

Dimagrire in menopausa

Riuscire a dimagrire in menopausa non è affatto semplice, anzi. la nota conduttrice Antonella Clerici lo sa molto bene. Da quando è entrata nella fase della menopausa, proprio come altre donne, sta cercando di rimettersi in forma, per il percorso, sebbene sia difficile, non è affatto impossibile, anzi e la conduttrice ne è un esempio in tal senso.

Mantenere il proprio peso forma è difficile perché si va incontro a un rallentamento del metabolismo e, quindi, risulta non facile bruciare le calorie in eccesso e si ha a anche un aumento dell’appetito. Ovviamente le cause sono dovute ai molti cambiamenti fisici e psicologici che avvengono nel corpo.

Per riuscire ad affrontare la fase della menopausa, bisogna, proprio come ha fatto Antonella Clerici, abbracciare uno stile di vita maggiormente salutare seguendo i consigli di un nutrizionista ed esperto del settore. In questo modo, anche grazie al giusto esercizio fisico, è possibile dimagrire e seguire uno stile di vita e un programma alimentare maggiormente controllato e adatto.

Mangiare meno aiuta a ridurre le calorie e quindi a perdere peso. Iniziare ad approcciarsi al cibo in modo più sano e salutare è un buon punto di partnenza per stare bene e riuscire a mantenere il proprio peso forma. Una dieta variegata e sana, equilibrata, ricca di fibre presente in frutta e verdura, è sicuramente la cosa migliore da fare per dimagrire in menopausa.

Dieta di Antonella Clerici

Per poter dimagrire in menopausa e riuscire a perdere i chili in più, basta seguire alcuni accorgimenti e consigli, come ha fatto Antonella Clerici. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno appare in buona forma grazie a un regime dietetico che sta seguendo consigliato e ideato per lei da Evelina Flachi, celebre nutrizionista e presenza fissa del programma quotidiano.

Ha deciso di avvicinarsi a questa stagione della vita senza paure e remore seguendo la dieta dei 5, che un regime alimentare che combina, non solo una alimentazione sana, ma anche tanta attività fisica. Un regime in cui si concede un piatto con delle verdure per il pranzo mentre a cena cproteine sempre accompagnata da verdure oppure minestroni.

Un programma alimentare dove sono concessi ogni tanto degli sgarri e degli eccessi, come il mezzo bicchiere di vino rosso a tavola o i due pasti liberi a settimana dove si lascia andare a qualche golosità, come un pezzo di cioccolata. Questo regime dimagrante l’aiuta soprattutto a sgonfiarsi, considerando che la menopausa comporta anche un aumento del gonfiore.

Molta importanza è data anche all’idratazione dove la Clerici, nella dieta dei 5, beve fino a due litri di acqua al giorno, oltre a tè verde e tisane, rigorosamente senza zucchero. Prima di ogni pasto, beve un po’ di acqua con del limone in modo da attenuare e prevenire il gonfiore. A fine pasto si concede delle tisane a base di tarassaco o di finocchio per depurarsi.

Dimagrire in menopausa: integratore

