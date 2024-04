La microterapia è uno dei trattamenti medici estetici e di bellezza più funzionanti e alleati per combattere la cellulite e ritenzione idrica. Vediamo in cosa consiste e come funziona.

Microterapia: cos’è e come funziona

Tra i trattamenti estetici di bellezza amati dalle donne troviamo la microterapia, di grande tendenza, un trattamento adatto a condizioni di forte edema e ritenzione idrica, che potrebbero battezzare come la versione modernizzata, ed indolore, della mesoterapia. Ma cos’è?

La microterapia si basa su un nuovissimo strumento a ventosa chiamato SIT (Skin Injection Therapy) che permette di far arrivare, nei primi strati cutanei, i principi attivi utili a trattare gonfiore e rilassamento cutaneo, riattivando il processo di eliminazione dell’adipe. Il SIT ha un piccolissimo ago alla sua estremità che, una volta penetrato nella pelle, inietta una soluzione ipersalina in grado di richiamare i liquidi stagnanti. Le micro-iniezioni vengono praticate a circa un centimetro di distanza l’una dall’altra.

Si potrebbe pensare che la puntura di un ago possa fare male: in realtà, in questo caso, non è così dato che la loro lunghezza massima arriva a 2mm, insufficienti per arrivare a toccare le terminazioni nervose; per questo motivo, il trattamento risulta completamente indolore ma davvero efficace.

Le sedute di microterapia hanno una durata variabile tra i 10 ed i 20 minuti quindi, non richiedendo molto tempo, permettono anche a donne particolarmente impegnate di eseguirle nei momenti di pausa. Per trattare in modo definitivo la cellulite si consigliano dei cicli di 10 sedute a cadenza settimanale, seguite da una seduta di mantenimento da fare ogni 2-3 mesi.

I risultati che si ottengono con la microterapia per ridurre la ritenzione idrica sono molto positivi, ma non sono definitivi. Combattere la cellulite necessità l’osservanza di buone abitudini che si affiancano al trattamento come alimentazione corretta e attività fisica.

Cos’è la microterapia: benefici e come funziona

La microterapia, come visto, è uno dei trattamenti più all’avanguardia per combattere la cellulite e anche per prevenirla in particolare su gambe e glutei. Questo trattamento è a base di soluzione fisiologica ipertonica, con un dispositivo brevettato chiamato SIT (Skin Injection Therapy), costituito da un piccolissimo ago (misura poco più di 1 mm) che inietta nella pelle la soluzione fisiologica.

Ciò vuol dire che ha la stessa composizione dei liquidi corporei ma con una concentrazione maggiore. In questo modo, per un processo osmotico, questa soluzione richiama i liquidi dal tessuto adiposo verso il derma, dove vengono riassorbiti ed eliminati grazie ai capillari. E poi definitivamente attraverso le urine. Va bene per tutte le donne, è indolore e non rompe i capillari. Inoltre, è ben tollerata, poiché non vengono somministrati farmaci, ma solo soluzioni naturali.

Per ottenere risultati visibili è consigliato un ciclo di 10-15 sedute, 1 volta alla settimana. E da ripetere eventualmente a cadenza bimensile per il mantenimento. Con la microterapia una volta “assorbiti” i liquidi in eccesso, le gambe risulteranno più leggere e meno gonfie e dolenti. Inoltre, l’alimentazione e lo sport manterranno i risultati ottenuti.