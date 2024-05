Oggi il mercato mette a disposizione diverse alternative all’acquisto di dispositivi medici, il noleggio a lungo termine è una soluzione efficace perché permette di utilizzare liberamente uno strumento senza l’obbligo di comprarlo.

Il noleggio è indicato per studi medici, poliambulatori o professionisti che svolgono saltuariamente questo tipo di attività oppure vogliono cambiare molto spesso gli strumenti; imprese mediche che non hanno un’alta disponibilità economica o startup che devono crearsi un parco macchine.

Il noleggio permette di pagare un canone trimestrale o mensile all’azienda che fornisce assistenza a 360 gradi. Infatti nel prezzo del noleggio è compreso supporto, consulenza e personalizzazione del prodotto e degli accordi a seconda delle proprie esigenze.

Il noleggio può anche essere indicato per privati che vogliono assistere un proprio caro a casa e hanno bisogno degli strumenti necessari per la degenza.

Il mercato del noleggio di dispositivi elettromedicali

I dispositivi elettromedicali sono apparecchi elettrici destinati a diagnosi, trattamento o sorveglianza di un paziente, sotto la supervisione medica, permettono di trasferire energia verso o dal paziente o rilevarla.

I dispositivi medici rappresentano un campo in grande espansione nel 2023, il 66% delle aziende si rivolge al SSN per i propri servizi. Il servizio sanitario nazionale infatti permette la comunicazione fra i medici e le aziende che producono i dispositivi medici.

Il nord Italia rappresenta il luogo in cui maggiormente si è sviluppata questa industria.

Sebbene il mercato sia in crescita, il costo di un dispositivo medico di questo tipo è molto alto, infatti, il noleggio è un ottima soluzione per chi non vuole investire in un macchinario senza la certezza delle prestazioni o dell’utilizzo.

Quali sono i vantaggi del noleggio?

Il noleggio di dispositivi medicali permette di avere enormi vantaggi:

accesso ad apparecchiature sempre nuove;

assicurazione ed assistenza garantite;

vantaggi fiscali e risparmio economico.

Sicuramente il fattore economico è molto rilevante, il costo per impianti di questo tipo è molto alto e non sempre l’investimento è necessario, bisogna valutare i pro e i contro.

Il noleggio permette inoltre di provare prima ed acquistare successivamente, in questo modo si può vedere effettivamente se l’utilizzo è come ce lo aspettiamo o meno. Inoltre investire su un prodotto che non sappiamo se utilizzeremo spesso è sicuramente uno spreco, il noleggio ci permette di utilizzarlo per il periodo necessario all’utilizzo e poi restituirlo senza problemi.

Il mercato si sta inoltre espandendo sempre di più ai provati, prima era solo rivolto alle grandi strutture.

Quali sono le apparecchiature che si possono noleggiare?

Ecco alcuni dispositivi medicali noleggiabili:

sistemi RIS-PACS (inteso come componenti hardware e software) per l’elaborazione, la gestione, l’archiviazione e la trasmissione digitale di referti ed immagini;

sistemi digitali e per la digitalizzazione delle immagini analogiche in radiologia;

sistemi per la produzione e stampa di CD/DVD Patient;

apparecchiature per chirurgia,laparoplastica;

apparecchiature estetiche;

tecnologie nano ablative;

elettrocardiografi;

laser a uso medicale;

dispositivi di robotica;

letti, poltrone e arredi per ospedali, rsa e cliniche;

sistemi di sicurezza e videosorveglianza per strutture ospedaliere;

macchinari per sanificazione locali e attrezzature;

letti articolati a manovelle o elettrici;

sponde, alzamalati, sollevatori elettrici e montascale;

carrozzine per adulti e bambini;

Deambulatori;

Se siete alla ricerca di dispositivi medicali, carrozzine, montascale e molto altro, Ortopedia Passoni dispone di una vasta scelta di prodotti a noleggio, sicuramente troverete quella più adatta alle vostre esigenze.

Come si struttura il noleggio di dispositivi medicali?

Formula easywork: la formula permette ai medici, agli infermieri e alle strutture sanitarie un utilizzo immediato senza grosse questioni burocratiche da sistemare.

Il costo del noleggio è spartito in rate mensili variabili. È una formula perfetta perchè lascia completa libertà al cliente, il quale alla fine del primo anno potrà decidere di:

comprare il macchinario saldando tutto il valore;

restituire il dispositivo senza avere penali, infatti il contratto non prevede nessun obbligo;

sostituire i dispositivi con altri più nuovi o efficaci;

mantenere il noleggio.

Fin dall’inizio il cliente è a conoscenza di tutte le possibilità e delle rispettive quote da pagare, dopo un anno di utilizzo il cliente trae le sue conclusioni e vede come procedere in completa libertà.

Easywork è una formula a completa disposizione del cliente, innovativa e comoda.

Un’altra formula di noleggio è quella giornaliera o settimanale, indicata soprattutto per chi non ha bisogno dei macchinari tutti i giorni oppure per esigenze immediate in caso di malfunzionamento del proprio apparecchio.

Leasing Finanziario: è un contratto in base con il quale una società di leasing acquista per conto dell’azienda un dispositivo medico e glielo cede in cambio di un canone periodico e riscatto finale. La durata massima è di 60 mesi e l’importo massimo è di 100.000€. Il vantaggio è che il bene viene finanziato in precedenza e poi ripagato in un tempo più lungo.

Leasing Operativo: è un contratto in base al quale la società fornisce il bene al fruitore per un periodo di tempo limitato in cambio di un canone periodico. La durata massima è di 60 mesi, l’importo minimo è di 1500€ con la possibilità di avere canoni mensili o trimestrali. La manutenzione e l’assistenza possono essere inserite nel canone mensile.