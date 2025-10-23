Nuove Nomine all’Enpaf: Opportunità e Futuro Promettente per i Farmacisti Italiani

Recentemente, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (Enpaf) ha visto l’elezione di un nuovo consiglio d’amministrazione, un passaggio fondamentale per la professione dei farmacisti in Italia. Con Maurizio Pace che assume il ruolo di presidente e Eugenio Leopardi come vicepresidente, il futuro dell’ente si preannuncia promettente. In questo contesto, Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Francesco Cannavò e vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni ai neoeletti, sottolineando l’importanza del loro compito.

Un nuovo inizio per l’Enpaf

L’elezione del dottor Maurizio Pace rappresenta una significativa affermazione delle sue capacità e della sua dedizione verso la professione. Come evidenziato da D’Ambrosio Lettieri, il suo impegno nella guida dell’Ordine dei Farmacisti di Agrigento e il suo operato nel Comitato Centrale della FOFI sono testimoni di un percorso professionale ricco e significativo. Tale esperienza sarà cruciale per affrontare le sfide che attendono l’Enpaf e i farmacisti italiani.

Il valore dell’esperienza

Il dottor Pace non è nuovo a posizioni di responsabilità. La sua lunga carriera evidenzia un impegno costante nella tutela degli interessi dei colleghi e nella salvaguardia del sistema previdenziale. L’abilità di ricoprire ruoli chiave, unita a una profonda comprensione delle dinamiche del settore, lo rende un leader adatto a guidare l’ente in un periodo di trasformazioni significative. L’interazione con le istituzioni e la capacità di dialogo sono elementi essenziali per il suo nuovo mandato.

Impegni futuri e sostenibilità

D’Ambrosio Lettieri ha esteso le sue congratulazioni non solo a Pace, ma anche al vicepresidente Eugenio Leopardi, descritto come un professionista di grande valore, dotato di equilibrio e sensibilità istituzionale. In un momento in cui il welfare sanitario sta attraversando cambiamenti sostanziali, il compito dell’Enpaf si fa ancora più cruciale. La nuova amministrazione è chiamata a garantire la sostenibilità e l’equità del sistema previdenziale, fondamentali per il benessere dei farmacisti.

Rafforzare l’ente per le generazioni future

Il presidente della Fondazione Cannavò ha evidenziato come l’Enpaf rappresenti un pilastro fondamentale dell’identità professionale dei farmacisti. La sfida per il nuovo consiglio sarà quella di mantenere alto il livello di competenza e responsabilità, assicurando un percorso di crescita che abbracci l’innovazione e la trasparenza. Si auspica che le decisioni future siano orientate a proteggere non solo i diritti dei farmacisti di oggi, ma anche a preparare un terreno fertile per le generazioni a venire.

L’elezione di Maurizio Pace e Eugenio Leopardi segnala un momento di rinnovamento per l’Enpaf. La comunità professionale si aspetta che questi nuovi leader possano affrontare le sfide del presente con determinazione e visione, consolidando le basi per un sistema previdenziale robusto e equo per tutti i farmacisti italiani.