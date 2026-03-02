Obesità in Italia: da emergenza numerica a strategie integrate per la cura

L’obesità è riconosciuta come una patologia cronica che interessa la salute pubblica in Italia. Colpisce circa 6 milioni di persone, pari al 12% della popolazione adulta, mentre quasi la metà degli adulti (47%) è in sovrappeso. Il fenomeno riguarda anche l’infanzia: circa un bambino su tre presenta un eccesso ponderale. Nonostante tre italiani su quattro considerino l’eccesso di peso un rischio serio per la salute, la percezione individuale tende a sottostimare la prevalenza reale dell’obesità.

Un problema complesso: fra salute fisica e mentale

L’obesità è una condizione multifattoriale che intreccia metabolismo, comportamento, ambiente e salute mentale. I dati mostrano che, in Italia, indagini della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) su pazienti dei Servizi di salute mentale registrano una prevalenza di 17% di obesità in questa popolazione, rispetto a circa il 10% nella popolazione generale.

Il divario è più marcato nei giovani di 18-34 anni: la prevalenza è del 13,7% tra chi è in carico ai Servizi, contro il 5,5% dei coetanei non in cura, con un rischio quasi triplo per chi convive con disturbi come depressione, bipolarismo o schizofrenia. Questi elementi sottolineano la necessità di approcci integrati che considerino contemporaneamente aspetti medici e psicologici.

Implicazioni cliniche e sociali

I dati confermano che l’obesità richiede una gestione che integri aspetti medici e psicologici. Molte persone con disturbi psichiatrici presentano un rischio aumentato di sovrappeso e obesità, con impatto sulla qualità di vita e sulla risposta alle terapie. Le comorbilità metaboliche e i disturbi dell’umore interagiscono e complicano i percorsi diagnostici e terapeutici.

Sul piano sociale, lo stigma e la discriminazione determinano barriere concrete all’accesso ai servizi sanitari. Vergogna e esclusione riducono l’aderenza ai trattamenti e la partecipazione ai programmi di prevenzione. Diventa quindi necessario potenziare le tutele e implementare percorsi integrati tra servizi di salute mentale e cure metaboliche, con interventi mirati per donne e adolescenti, per migliorare l’accesso e i risultati clinici.

La sfida dell’aderenza ai trattamenti

L’aderenza terapeutica rappresenta il nodo centrale nella gestione delle malattie croniche. I dati mostrano che circa 1 paziente su 2 interrompe la terapia nel primo anno. Tale fenomeno riduce l’efficacia delle cure e aumenta il rischio di complicanze. Per aderenza si intende il mantenimento continuativo del trattamento come prescritto dal medico.

Per questo la strategia clinica deve privilegiare soluzioni modulabili, ben tollerate e facilmente integrabili nella vita quotidiana. Una terapia con effetti progressivi favorisce la motivazione a lungo termine e migliora gli esiti. La continuità dell’assistenza resta un obiettivo prioritario per ridurre discontinuità e riammissioni.

Interventi che combinano supporto psicosociale, follow-up strutturato e semplificazione dei regimi terapeutici mostrano migliori tassi di adesione. In particolare, programmi personalizzati per donne e adolescenti possono correggere barriere specifiche all’accesso e al mantenimento delle cure. L’implementazione di tali modelli rimane uno sviluppo atteso per migliorare i risultati clinici.

Approcci integrati e personalizzati

In continuità con l’attenzione all’aderenza terapeutica, gli esperti indicano la necessità di un modello terapeutico integrato che unisca opzioni farmacologiche e non farmacologiche, tecnologie di supporto e programmi educativi. I dati clinici suggeriscono che la personalizzazione della terapia migliora l’aderenza e gli esiti nel lungo periodo. La prof.ssa Mikiko Watanabe, docente alla Sapienza Università di Roma, sottolinea che l’obesità richiede piani adattativi nel tempo, calibrati sulle fasi cliniche e sulle esigenze individuali. Gli specialisti raccomandano percorsi multidisciplinari che includano medici, dietisti e psicologi per monitorare risposte terapeutiche e aggiustare interventi. L’implementazione su larga scala di questi modelli rimane uno sviluppo atteso per migliorare i risultati clinici e la qualità di vita dei pazienti.

Intervenire presto sui bambini: il progetto RESILIENT

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha avviato il progetto RESILIENT per contrastare l’obesità infantile nei bambini dai 6 agli 11 anni. Il programma, della durata complessiva di cinque mesi, integra educazione alimentare, attività fisica strutturata, promozione di stili di vita corretti e coinvolgimento attivo delle famiglie. L’intervento sfrutta l’elevata plasticità cerebrale tipica di questa fascia d’età per favorire modifiche comportamentali sostenibili.

Obiettivo del progetto è ripristinare e stabilizzare i meccanismi che regolano appetito, sazietà e spesa energetica. Il protocollo si concentra sulla riorganizzazione delle vie neurali attraverso interventi multimodali. Gli esperti puntano a ottenere un effetto duraturo sul metabolismo e sui comportamenti alimentari.

Il coinvolgimento dei genitori è considerato centrale per l’aderenza alle prescrizioni e per la generalizzazione dei risultati a domicilio. Le famiglie partecipano a sessioni educative e a percorsi pratici volti a modificare l’ambiente domestico e le abitudini quotidiane dei bambini. Questa integrazione tra setting clinico e famigliare facilita il trasferimento delle competenze.

Come osserva Roberto Conti, “nel Mercato immobiliare la location è tutto”; analogamente, nella prevenzione precoce la finestra di intervento risulta determinante per l’efficacia. I dati clinici preliminari mostrano miglioramenti nei parametri di composizione corporea e nella capacità di autoregolazione alimentare.

L’implementazione su scala più ampia e la valutazione a medio termine restano sviluppi attesi per confermare l’efficacia del modello. I prossimi passi includono la standardizzazione del protocollo e la misura degli esiti metabolici e comportamentali su coorti più ampie.

Risultati e valore aggiunto cognitivo

Uno studio su 120 bambini coinvolti nel progetto ha rilevato miglioramenti in peso, composizione corporea e forza muscolare. I dati indicano anche un miglioramento del sonno e delle funzioni esecutive, incluse memoria e autoregolazione.

In alcune sperimentazioni l’aggiunta di un training cognitivo computerizzato ha potenziato il controllo emotivo e la qualità del sonno, fattori ritenuti essenziali per la mantenibilità delle nuove abitudini. Secondo la dott.ssa Melania Manco, intervenire nella finestra biologica appropriata è cruciale per ottenere risultati stabili. I prossimi passi prevedono la standardizzazione del protocollo e la valutazione degli esiti metabolici e comportamentali su coorti più ampie.

Verso una risposta collettiva e meno stigmatizzante

La standardizzazione del protocollo apre la strada a interventi maggiormente comparabili e a valutazioni su coorti più ampie. Per affrontare l’obesità come malattia complessa è necessaria una strategia che integri prevenzione, Diagnosi precoce e trattamenti personalizzati.

Associazioni e operatori sottolineano la priorità di ridurre lo stigma e di potenziare tutele e percorsi di cura accessibili e continui. Occorre consolidare politiche pubbliche, formazione professionale e modelli clinici replicabili che pongano al centro la persona e garantiscano risposte integrate e sostenibili nel tempo. I prossimi studi valuteranno esiti metabolici e comportamentali su campioni ampliati, necessari per guidare le decisioni di sanità pubblica.