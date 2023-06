Olio corpo dopo doccia: la ricetta fai da te per una pelle liscia e setosa

La pelle d’estate viene spesso sottoposta ad un carico eccessivo di “stress”. Il caldo ed il sole purtroppo conferiscono un aspetto disidratato e seccano la nostra pelle. In soccorso esistono alcuni rimedi naturali e fai da te. Ecco un olio corpo dopo doccia fatto in casa.

Olio corpo dopo doccia: la ricetta fai da te per una pelle liscia

Non tutti sanno che uno dei maggiori nemici della nostra pelle è la disidratazione. Una pelle disidratata si presenta secca e squamosa, sofferente e di pessimo aspetto.

L’applicazione di creme, burri ed oli anche fai da te può fare ben poco se non ce ne prendiamo cura anche dall’interno. Il sole ed il caldo sono i principali killer; purtroppo favoriscono l’eliminazione dell’acqua dal nostro corpo e di questo la pelle ne risente in modo particolare; dobbiamo assolutamente reintegrarla bevendo acqua e mangiando tantissima frutta e verdura.

Dopo averla curata dall’interno, la pelle apparirà sempre più sana e in perfetta forma. Ecco allora una ricetta fai da te per realizzare un olio corpo da applicare dopo la doccia. Perfetto in estate.

Questo olio corpo fai da te è facilissimo da preparare ed è perfetto da applicare, dopo la doccia, a fine giornata o magari dopo un pomeriggio al mare.

Il caldo e la salsedine sono nemici della nostre pelle e per proteggerla ed esaltare al massimo l’abbronzatura dobbiamo prendercene cura in modo particolare, senza lasciare nulla al caso. Per ottenere il massimo da questo olio corpo applicatelo sulla pelle leggermente umida.

Ecco cosa vi serve per preparare il vostro olio corpo:

30 g di cocco;

50 g di olio di vinaccioli, girasole o riso

10 g di argan;

1 cucchiaino di glicerina vegetale.

Ecco come procedere. Sciogliete a bagnomaria l’olio di cocco, (durante la bella stagione sarà già in forma liquida a temperatura ambiente) fate raffreddare ed aggiungete gli altri ingredienti.

Riponete in una bottiglietta di vetro scuro e conservate lontano da fonti di calore. Il vostro olio fai da te è pronto. Se volete profumarlo potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale a piacere.

Olio corpo fai da te: da applicare dopo la doccia

Questo olio corpo, fai da te, è perfetto da applicare dopo la doccia soprattutto in estate in cui, come sappiamo bene, la pelle tende a disidratarsi maggiormente e anche a stressarti per le alte temperature.

Ecco, appunto, che applicando quotidianamente e in modo duraturo un olio per il corpo la pelle apparirà più liscia e sana. Addio “grinze”, pelle squamata, sì a una pelle da invidiare.