L’Ozempic è impazzato come farmaco su TikTok per dimagrire, in realtà è apposito per chi ha il diabete. Ecco a cosa serve realmente, dopo quanto fa effetto: quali sono gli effetti delle pillole?

Ozempic: a cosa serve, dopo quanto fa effetto? Gli effetti delle pillole

Su TikTok recentemente è impazzato l’uso dell’Ozempic, un medicinale per diabetici trasformato in pochissimo tempo da farmaco contro il diabete a modo rapido e veloce per dimagrire senza troppa fatica. A farlo diventare popolare le celebrities come le Kardashian che hanno detto di aver perso molto peso assumendo l’Ozempic. Vediamo invece a cosa serve realmente questo farmaco contro il diabete tipo 2.

Da quando è diventato virale questo farmaco sui social, l’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. “Non è possibile, pertanto, prevedere con certezza fino a quando risulterà sufficiente a soddisfare la domanda attuale”, aveva lanciato l’allarme l’Aifa. Prima di tutto dobbiamo capire che l’Ozempic non è un farmaco per dimagrire, sebbene la ricerca abbia dimostrato che assumendolo si può anche perdere peso, seppure in quantità modeste.

Si tratta di una soluzione da iniettare nell’addome per aiutare gli adulti che soffrono di diabete di tipo 2 a gestire la glicemia. Il medicinale Ozempic è stato approvato in Europa dal 2019 ed è prescrivibile in Italia dal 2022. Il principio attivo dell’Ozempic, la semaglutide, è in grado di ridurre l’emoglobina A1C, migliorando nel tempo i livelli di glicemia nel sangue. Inoltre, aiuta chi soffre di diabete e malattie cardiache correlate a ridurre il rischio di eventi cardiovascolari come ictus o infarto.

La semaglutide agisce attivando i recettori di un ormone normalmente presente negli organismi sani, che si chiama GLP-1. Questo ha la facoltà di aumentare il rilascio di insulina da parte del pancreas ogni volta che si assume il cibo. Inoltre riduce il rilascio di un altro ormone, il glucagone, che aumenta il glucosio nel sangue, contribuendo ulteriormente a tenere sotto controllo la glicemia.

In Italia la semaglutide è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico, come monoterapia quando l’uso di metformina è considerato inappropriato a causa di intolleranza o controindicazioni o in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.

Un altro segnale visibile della cura con il farmaco è la cosiddetta Ozempic Face, o “faccia da Ozempic”, riferito alla perdita tono ed elasticità della pelle, specialmente del viso ma anche sul corpo, di chi lo utilizza, risulta più lassa, cadente, spenta e arida. La necessità di tonificare le aree dimagrite emerge in tutte le forme di dimagrimento, ma trattandosi di un processo così drastico la pelle fatica ad adattarsi alla nuova forma del viso. Nel caso di questi trattamenti, alla perdita di peso si affianca l’invecchiamento precoce, a cui si pone rimedio spesso con i filler di acido ialuronico, che vanno a riempire e liftare le aree sgonfie.

Dopo quanto in media ha effetto l’assunzione di Ozempic? Questo farmaco ci mantiene sazi fino a 24 ore da quando lo prendiamo. Ogni volta che si assume il farmaco, la sensazione di sazietà si può protrarre anche per 6 o 7 giorni e si intensifica nel tempo. Se invece sono usati in modo inappropriato, l’appetito può essere completamente soppresso, il che può portare a disturbi alimentari.

Pillole Ozempic: a cosa serve e dopo quanto fa effetto?

Soprattuto nei primi mesi del 2023 è diventato virale sui social, a partire da TikTok, l’uso del medicinale Ozempic contenente Semaglutide, per perdere peso velocemente e in modo drastico. Dalle star di Hollywood ai social la tendenza del farmaco ha fatto registrare un’impennata della domanda il che ha preoccupato chi davvero ha bisogno dell’Ozempic, ossia chi ha il diabete di tipo 2. Abbiamo visto in realtà a cosa serve il medicinale contro il diabete, e non per dimagrire come invece professano sui social.

Questo farmaco non è sicuro per tutti. Secondo l’azienda produttrice, infatti, alcune persone dovrebbero evitare di usarlo, soprattutto:

Chi soffre di diabete di tipo 1;

i minori di 18 anni di età;

le donne in gravidanza o allattamento;

chi soffre di retinopatia diabetica;

chi soffre di pancreatite e altri problemi al pancreas o ai reni;

chi presenta una storia familiare di carcinoma della tiroide;

chi ha una patologia del sistema endocrino nota come sindrome da neoplasia endocrina multipla di tipo 2.

Nonostante sia un farmaco sicuro ed efficace, gli effetti positivi possono essere ben diversi nei soggetti che assumono l’Ozempic per dimagrire e non per curare il diabete. In questi casi, infatti, il rischio di fare i conti con dei gravi effetti collaterali è molto elevato.