Cori Gauff, detta Coco, è la giovane tennista più promettente della sua generazione. Classe 2004 la statunitense ha vinto gli US Open, primo titolo in un torneo del Grande Slam. Coco ha svelato l’ingrediente segreto della sua dieta.

Coco Gauff: la dieta e il suo ingrediente segreto

Cori Gauff, detta “Coco”, la tennista statunitense su cui sono tutti gli occhi puntati, ha vinto gli US Open 2023. È stato il suo primo titolo in un torneo del Grande Slam nonostante abbia già un curriculum invidiabile ad appena 19 anni; ha raggiunto gli ottavi di Wimbledon a 15 anni, la finale del Roland Garros a 18 anni appena compiuti, e in entrambi i casi è una delle atlete più precoci della sua generazione. Per lo stile di gioco, oltre alle origini afroamericane, è considerata l’erede delle sorelle Williams. Nel 2023 Coco è stata la sportiva più pagata al mondo, con ben 22,7 milioni di dollari.

Figlia di un ex giocatore di basket universitario e di una campionessa studentesca di atletica, Gauff a dieci anni entrò a far parte della famosa accademia tennistica dell’allenatore francese Patrick Mouratoglou (altra cosa che ha in comune con le sorelle Williams) e nel 2019 a soli 15 anni esordì con una vittoria nel circuito professionistico WTA. Nello stesso anno Coco divenne sia la giocatrice più giovane ad essersi qualificata a Wimbledon sia la più giovane ad aver raggiunto gli ottavi di finale nei precedenti 28 anni del torneo. Ma qual è la dieta della tennista per tenersi sempre in forma, anche prima degli US Open?

“Non faccio niente di diverso il giorno della partita”, dice Gauff. “Quando vado ad allenarmi, non faccio nulla di intenso per entrare in zona. Cerco di fare pratica con le partite”. Per Coco, il primo pasto della giornata prevede un equilibrio di proteine e carboidrati, come uova, patate, salsiccia e frutta: “Di solito la colazione è così”.

Questa combinazione fornisce l’energia giusta per il suo allenamento intenso. Mentre i carboidrati forniscono energia per un allenamento, i tuoi muscoli hanno bisogno degli aminoacidi forniti dalle proteine ​​per diventare più forti e riparare gli strappi. Nonostante sia attenta alla linea, Coco dice che mangia pancake “tutti i giorni” e opta invece per la frutta per soddisfare la sua golosità.

Il pasto di mezzogiorno della stella del tennis è “sempre diverso”, soprattutto a seconda se ha una partita quel giorno. Quando è il momento del torneo, sceglie la pasta mentre quando non si prepara per il tennis, Coco preferisce un’abbondante ciotola con riso e fagioli, pollo e avocado, uno dei suoi condimenti preferiti.

Quando è sotto stagione, come quest’estate, la cena della star del tennis è quasi sempre proteica, come salmone o pollo, con tante verdure per contorno. Coco non ama la carne rossa, “ma ogni tanto” mangia una bistecca, per reintegrare tutti gli sforzi fatti durante la giornata di allenamento.

Coco Gauff e la sua dieta: metodo per rimanere idratata

Coco Gauff, tennista statunitense classe 2004, considerata da molti l’erede delle Williams sia per le sue origini afroamericane, sia per lo stile e tecnica di gioco, ha conquistato il mondo del tennis da quando ha 15 anni. La stella del tennis americano, come ogni atleta professionista, è molto scrupolosa sulla dieta e su ciò che mangia infatti segue una dieta mirata per il suo tipo di allenamento. Questa cambia leggermente se è in stagione oppure off, ma resta sempre sana ed equilibrata.

La tennista 19enne, già una delle più promettenti nel tennis, ha rivelato il suo ingrediente segreto nella dieta, per rimanere idratata durante lunghe giornate di allenamento e di gioco a tennis. Si tratta della Pedialyte, una bevanda elettrolitica che “previene la disidratazione e ripristina liquidi, elettroliti e zinco”. A quanto pare, Coco la beve da molto tempo, quando la gente pensava ancora che la bevanda fosse solo per i bambini.

Quando Coco beve Pedialyte regolarmente, “non ha mai avuto problemi di crampi o disidratazione”, afferma la tennista. Tuttavia, durante le partite, beve sempre e solo acqua. Infine come tutte le amanti di dolci anche l’atleta ogni tanto deve soddisfare la sua voglia di zuccheri, Coco ama il gelato, ma “penso che i brownies siano probabilmente i miei preferiti in questo momento”.