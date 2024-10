Pediatri: “Prevenzione orale sia inserita nei bilanci di salute”

(Adnkronos) – "La sinergia tra i pediatri di famiglia e gli odontoiatri è fondamentale perché entrambi ci occupiamo di prevenzione. Mai come in questo caso possiamo dire che sin dai primi giorni prendiamo in carico i lattanti, creando una relazione di cura con le famiglie ed un'alleanza terapeutica che poi ci porterà ad un rapporto di fiducia". Lo ha detto il presidente nazionale della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), Antonio D'Avino, in occasione della conferenza stampa a Palazzo Montecitorio che ha dato il via oggi al 44esimo Mese della prevenzione dentale e che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), di Mentadent e della Fimp. "La salute orale ci consente, a costo zero, di iniziare un percorso con la famiglia sull'importanza di avere tutti i giorni degli accorgimenti rivolti ad essa – sottolinea D'Avino – Per questo, auspichiamo un bilancio di salute orale che si vada a sommare a quelli ad età filtro. Ci sono delle epoche prestabilite in base alle quali il genitore viene presso il nostro studio professionale e, al di là della valutazione dei dati antropometrici di crescita, discutiamo proprio di educazione sanitaria. Tutto questo perché i bambini dovranno diventare degli adulti sani, partendo dalla prevenzione della salute orale". —[email protected] (Web Info)