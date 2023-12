Pentola a pressione: utilizzi e dove acquistare il modello migliore

Una pentola a pressione è un investimento in termini di tempo e denaro, con risvolti positivi sulla propria salute e le proprie tasche, a lungo andare. Negli ultimi anni, molte delle caratteristiche che riguardavano i vari modelli di pentole a pressione sono cambiati e, di conseguenza, in fase di acquisto, è importante capire come scegliere il modello che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Le moderne pentole a pressione sono dotate di ridondanti meccanismi di sicurezza. Questo vuol dire che, nella malaugurata ipotesi che qualcuno dovesse smettere di funzionare, gli altri verrebbero in soccorso. I modelli di pentola a pressione più evoluti sono dotati, addirittura, di molteplici meccanismi di sicurezza. Fondamentalmente, se vi è stata regalata una pentola a pressione vecchia o se ne avete ereditata una, noi non vi consiglieremmo mai di tornare ad utilizzarla proprio perché i modelli attuali, rispetto a quelli vecchi, sono molto più sicuri da utilizzare.

Rispetto ad una pentola tradizionale, la pentola a pressione offre vantaggi diversi, non solo in termini di tempo e risparmio economico, ma anche e soprattutto in termini di benessere psicofisico. Scopriamo, dunque, insieme, perché acquistare una pentola a pressione e dove reperire i modelli migliori, alla migliore offerta.

Pentola a pressione: perché acquistarla

Esistono motivi specifici per cui sarebbe opportuno l’acquisto di una pentola a pressione. Prima di tutto, riduce i tempi di cottura, consentendo un risparmio sia energetico che del tempo impiegato dalla persona in cucina. Per dare un’idea concreta, un arrosto che, normalmente, è pronto in due o tre ore, con la pentola a pressione è pronto tra i venti e i quaranta minuti. I legumi, se lasciati la notte a mollo, possono essere pronti nel giro di dieci minuti o poco più!

La cottura degli alimenti in una pentola a pressione consente la conservazione di più della metà dei nutrienti che si conserverebbero se quegli stessi alimenti verrebbero conti in una pentola tradizionale.

La pentola ha pressione è ecologica perché rispetto ad una pentola tradizionale richiede meno energia, meno gas e meno elettricità.

Infine, facile e sicura da utilizzare, la pentola a pressione, oggi, non solo può essere lavata in lavastoviglie, ma lascia il piano cottura completamente pulito.

Pentola a pressione: i modelli migliori su Amazon

Come sempre, Amazon è il primo e-commerce di riferimento per acquisti rapidi e sicuri. Sullo store, tra l’altro, sono presenti numerosi modelli di pentole a pressione, prodotti da marchi diversi, con caratteristiche diverse. Quelli che seguono sono alcuni dei modelli migliori di pentola a pressione, reperibili su Amazon alla migliore offerta.

Barazzoni 5lt Pentola a Pressione Modello Basic, ø22cm, capacità 5lt.Induzione

Questa pentola a pressione è adatta a tutte le fonti di calore, induzione inclusa. Realizzata in acciaio inossidabile, la pentola a pressione, adatta anche alla conservazione degli alimenti, si compone di due valvole, una per lo sfiato, l’altra di funzionamento e una valvola bloccaleva per impedire l’apertura accidentale del coperchio quando la pentola è in funzione sulla fonte di calore.

WMF Perfect Plus Pentola a Pressione, 22 cm, Inossidabile, Acciaio Inox

Anche in questo caso, vi proponiamo una pentola a pressione realizzata in acciaio inox inossidabile e adatta a tutte le fonti di calore, piano ad induzione incluso. Lavabile in lavastoviglie, questa pentola è dotata all’interno di una scala graduata. Con chiusura a baionetta e cinque sistemi di sicurezza, la pentola a pressione offre due livelli di cottura ed un fondo universale TransTherm per la distribuzione uniforme del calore.

WMF Perfect Plus Pentola a Pressione, 22 cm, Inossidabile, Acciaio Inox Prezzo: 176,80 € Compra ora

Lagostina Mia Lagoeasy’UP Pentola a Pressione 5 L in Acciaio Inox 18/10 Ø 22 cm, Pentola Induzione e Gas, Coperchio con Apertura Facilitata

Come ultimo modello, vi proponiamo una pentola a pressione che nelle caratteristiche si presenta simile ai modelli precedenti, ma con delle differenze. Questa pentola a pressione presenta tre diversi livelli di cottura (a vapore, ad immersione e rosolatura), maniglie antiscottatura removibili ed intercambiabili, sei diversi livelli di sicurezza ed un sistema di apertura LagoEasyUp, che consente all’utente di aprire e chiudere la pentola in un unico gesto. La pentola a pressione è realizzata in acciaio inox ed è lavabile in lavastoviglie.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.