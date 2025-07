Trapianto di fegato pediatrico: un successo internazionale da Gaza a Padova

La storia di un bambino palestinese di cinque anni, proveniente da Gaza, è un esempio toccante di speranza e resilienza. Affetto da atresia delle vie biliari, una rara condizione epatica pediatrica, questo piccolo guerriero ha intrapreso un viaggio incredibile che lo ha portato dall’area di conflitto a un ospedale di eccellenza in Italia, dove ha ricevuto un trapianto di fegato. Questo intervento, avvenuto nel dicembre 2024, rappresenta una dimostrazione di come la determinazione e la collaborazione internazionale possano portare a risultati straordinari.

Il percorso verso la guarigione

L’iter che ha condotto il bambino a Padova è iniziato nel gennaio 2024, poco dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente. La sua salute era in pericolo, e la situazione richiedeva un intervento urgente. Trasportato sulla nave ‘Vulcano’ della Marina Militare italiana, dedicata al supporto sanitario per i feriti di Gaza, ha avuto la fortuna di incontrare il dottor Roberto Dall’Amico, pediatra volontario e primario della Pediatria di Pordenone. Ti sei mai chiesto quale impatto possa avere un singolo incontro? In questo caso, ha fatto la differenza.

Il dottor Dall’Amico ha immediatamente coinvolto i suoi colleghi dell’ospedale di Padova, un centro di riferimento per l’epatologia pediatrica, avviando una serie di cure a distanza. Dopo un primo ricovero all’ospedale Santo Bono di Napoli, il bambino ha ottenuto un permesso di soggiorno come rifugiato e ha potuto trasferirsi a Padova con la madre e i suoi quattro fratelli. Un vero e proprio miracolo di solidarietà e supporto.

Il trapianto e il recupero

La situazione del bambino era complicata, poiché non era possibile procedere con un trapianto da consanguinei a causa di incompatibilità. Così, è stato inserito nella lista d’attesa per il programma di trapianto di fegato pediatrico. Finalmente, il 18 dicembre, ha ricevuto un fegato sano, un momento atteso con ansia e speranza da tutta la sua famiglia e dal personale medico. Ti immagini l’emozione in quel momento?

Il trapianto è stato eseguito dal professor Umberto Cillo e dalla dottoressa Annalisa Dolcet, esperti in chirurgia epatobiliare, che hanno gestito l’intervento con grande professionalità e cura. Grazie all’ottima riuscita dell’operazione, il bambino ha mostrato segni di recupero già nelle settimane successive. All’ultima valutazione, effettuata il 5 giugno, il piccolo stava bene e l’organo trapiantato funzionava perfettamente. Una notizia che scalda il cuore!

Un messaggio di speranza

Questa storia non è solo un esempio di eccellenza medica, ma anche un potente messaggio di speranza. Dimostra come, anche in un contesto di crisi, la solidarietà e l’impegno dei professionisti della salute possano cambiare la vita di un bambino e della sua famiglia. La vicenda del bambino palestinese ci ricorda che, attraverso la cooperazione internazionale e il sostegno reciproco, possiamo affrontare le sfide più difficili e costruire un futuro migliore. Non è forse questo il vero significato della umanità?