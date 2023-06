Perché dormire con la persona che si ama ci fa riposare meglio?

Dormire con il proprio partner dà grossi benefici alla qualità del nostro sonno, a rivelarlo sono diversi studi, tra cui quelli pubblicati dalla rivista Psychological Science da Marlise Hofer e Frances Chen della University of British Columbia in Canada. Un altro studio invece, ha dimostrato come dormendo insieme, i compenti della coppia sincronizzano le fasi del sonno, dando vita ad una fase REM più regolare e prolungata. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry e condotto presso la Christian-Albrechts-Universität a Kiel, in Germania.

Quali sono i benefici del dormire con la persona che si ama

Sono diversi i benefici che porta il dormire di fianco alla persona amata, la riduzione dello stress è uno fattori principali, e di conseguenza poi si ha un risveglio più dolce e sereno.

Questi sono solo alcuni dei benefici del dormire con il proprio partner:

Miglioramento dell’umore: dormire insieme abbassa i livelli del cortisolo, l’ormone responsabile della gestione di ansia e stress. Aumenta invece l’ormone chiamato della felicità, l’ossitocina, che oltre a migliorare l’umore, allevia anche la tensione e tiene costante la pressione sanguigna. Svegliarsi insieme al mattino inoltre, dà ai componenti della coppia un senso di spensieratezza e gioia immediata.

Migliora la qualità del sonno: chi dorme vicino alla persona amata è più facilitato ad addormentarsi velocemente, nonché a passare una nottata tranquilla senza improvvisi risvegli.

La sincronizzazione delle fasi del sonno: lo studio condotto in Germania evidenzia come, dormendo insieme, i partner sincronizzano le fasi del loro sonno, avendo una fase rem più duratura.

Rafforza il sistema immunitario: uno studio condotto in Pennsylvania ha dimostrato come, le coppie che dormono nello stesso letto sono più resistenti alle influenze. Il motivo sta dietro al minore livello di stress, e alla maggiore presenza delle difese immunitarie.

Antidolorifico naturale: quando si dorme in coppia, si abbassa il livello di citochine, molecole proteiche che sono responsabili dei processi infiammatori. Dunque, riposare tra le braccia del proprio amato dà anche un concreto aiuto al benessere fisico.

Come cambia il nostro odore quando dormiamo con il partner

Un altro fattore che è stato studiato in maniera approfondita riguarda l’effetto che dormire in coppia ha sugli odori del nostro corpo. Coinvolte nell’esperimento 115 coppie, sono state fatte indossare ad un componente di ogni coppia una maglietta bianca di cotone, senza che il l’uomo o la donna utilizzassero deodoranti o profumi. le altre magliette le hanno fatte indossare a degli sconosciuti.

Per 4 notti le magliette sono state messe sul cuscino del partner che non ha indossato la maglietta, senza che fosse al corrente della provenienza della maglietta. Grazie ad un actimetro, si è misurata la profondità del sonno. L’esperimento ha evidenziato come chi dormiva con di fianco la maglietta del proprio partner dormiva meglio, in media 9 minuti in più a notte, e con un sonno più efficace e riposante. Gli esperti che hanno condotto lo studio sottolineano: “L’effetto che abbiamo osservato nel nostro studio è simile per ampiezza a quello sortito dagli integratori di ormone del sonno, la melatonina , un ausilio molto usato per dormire. I risultati suggeriscono che l’odore della persona che amiamo può influenzare la nostra salute in modo notevole”.