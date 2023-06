Come bruciare 1000 calorie al giorno: 10 consigli per la tua linea

Oltre alla dieta, per migliorare la propria linea ci sono molti rimedi naturali, uno dei metodi più sani ed efficaci è certamente l’allenamento. Bruciare le calorie infatti è alla base di ogni processo di dimagrimento, per perdere peso bisogna infatti consumare più calorie di quante se ne introducano nel nostro corpo. Si conti che un chilo di massa grassa corrisponde circa a 7000 calorie, per cui di fatto, riuscendo a bruciare circa 1000 calorie al giorno si può raggiungere l’obiettivo di perdere un chilo a settimana solo grazie all’allenamento.

Come bruciare 1000 calorie al giorno: 10 esercizi utili

Per riuscire ad allenarsi con costanza, ma soprattutto avere buoni risultati, servirebbe avere una sorta di scheda da palestra. Sono diversi gli esercizi poco impegnativi dal punto di vista delle attrezzature, e che se fatti con costanza portano a grandi benefici. La chiave in questo tipo di esercizi è il ritmo, se eseguiti alla massima intensità essi possono far consumare anche 200 calorie in 3 minuti.

Ecco dieci esempi di esercizi facilmente replicabili a casa, in 15 minuti di allenamento di questo tipo si possono arrivare a bruciare fino a 1000 calorie.