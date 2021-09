I benefici della pesca, alleata della bellezza della nostra pelle

La pesca è uno dei frutti in assoluto più amati dell’estate, per il suo sapore dolce e aspro insieme e perché è ottima da gustare in fresche macedonie; ne esistono di diversi tipi e tutti sono ricchi di nutrienti che donano tanti benefici, soprattutto alla nostra pelle.

I benefici della pesca per la pelle: le proprietà

Quanto è buona la frutta della stagione estiva! Senza dubbio, il frutto più amato è proprio la pesca, che oltre ad avere un sapore unico è anche un concentrato di vitamine, sali minerali, e chi più ne ha più ne metta.

La pesca è infatti ricca di vitamina C, vitamina A, vitamine del gruppo B, rivelandosi così amica del nostro organismo, e in particolare dei tessuti dei nostri organi.

I sali minerali che più contiene sono invece il potassio e il ferro. Sono inoltre un concentrato di fibre, divenendo così un ottimo alimento per aiutare la regolarità intestinale e digestiva.

Ma da dove arrivano i benefici della pesca per la nostra pelle? Senza dubbio dall’alta concentrazione dei flavonoidi, la cui attivazione è stimolata proprio dalla vitamina C. Insieme, queste due sostanze sono in grado di incoraggiare la produzione di collagene, la molecola che sappiamo essere fondamentale per la bellezza della nostra pelle.

Ecco perché sono così importanti: grazie al consumo di pesche faremo un favore anche all’epidermide, vedendola più distesa e migliorando la regolazione del sebo.

Benefici della pesca: pelle e non solo

La pesca è un trionfo di proprietà e benefici per la nostra pelle. Per approfittarne possiamo direttamente mangiarla – cerchiamo di farlo per tutto il periodo estivo -, e in particolare sono da preferire le pesche più mature, ancor più ricche dei loro nutrienti.

Ma possiamo sfruttare la pesca anche per preparare delle maschere. Basterà frullare la polpa della pesca, aggiungere del limone e volendo un cucchiaio di argilla verde.

La maschera a base di pesca è ottima non solo per la pelle, ma anche per i nostri capelli: ha un effetto anticaduta e ricostituente, li renderà più morbidi e lucenti.

Pesca: benefici e controindicazioni per la pelle

Abbiamo visto quanto la pesca sia una gran fonte di benefici per la nostra pelle, dobbiamo solo fare un po’ di attenzione a possibili effetti collaterali. Questi possono manifestarsi se siamo allergici al frutto, e possono provocare rossori e irritazioni. La buccia, in particolare, se consumata può provocare invece ipersensibilità delle mucose.