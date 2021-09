Pesca: quali sono i benefici e le proprietà del delizioso frutto

La pesca è un frutto estivo molto apprezzato per via del suo sapore dolce. Questo prodotto vanta dei benefici e delle proprietà uniche e per questo sarebbe bene consumare pesche durante i mesi estivi.

Scopriamo quali sono i principali motivi per mangiare pesche.

Pesca: un frutto che aiuta la digestione

Le pesche sono dei frutti ricchi di fibre e proprio per questo motivo risultano ideali per regolare il transito intestinale. Si tratta infatti di un alleato eccellente per la digestione e permette all’organismo di disintossicarsi in modo del tutto naturale.

Grazie alle sue proprietà, le pesche sono utili per contrastare la stipsi e di conseguenza aiutano anche ad eliminare le tossine.

Il consumo di pesche aiuta a stimolare la diuresi e contrasta quindi la ritenzione idrica.

In caso di cellulite risultano essere ottime e permettono persino di mantenere in salute i reni.

La pesca è anche semplice da digerire e quindi tutti possono consumarla. Anche coloro che soffrono di cattiva digestione, le donne in gravidanza e i bambini possono gustare questo frutto profumato e saporito.

Occhi in salute grazie alla pesca

La pesca è un alimento che contiene luteina e zeaxantina, due sostanze che si trovano nella retina degli occhi.

Proprio per questo il frutto in questione è in grado di proteggere gli occhi dalle radiazioni luminose.

Pesca per migliorare la salute del cuore

Questo frutto è in grado di ridurre il colesterolo cattivo presente nel sangue grazie alla presenza di composti fenolici nella loro buccia. Dal momento che si devono consumare con la buccia, i frutti dovrebbero provenire da agricoluta biologica per evitare che ci siano dei veleni.

La pesca contiene anche una grande quantità di potassio e di conseguenza risulta essere in grado di equilibrare la pressione arteriosa.

Questo beneficio deriva soprattutto dalla capacità delle pesche di favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.