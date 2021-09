Acido lipoico per la pelle: quali sono i principali benefici

L’acido lipoico è una sostanza in grado di migliorare la salute e l’aspetto della pelle in maniera davvero efficece. Questo prodotto è quindi molto utilizzato a livello cosmetico in quanto aiuta ad avere una pelle giovane più a lungo e previene anche al formazione di antiestetiche macchie scure.

Acido lipoico contro l’invecchiamento della pelle

L’acido lipoico è molto utile per combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo. Questo prodotto infatti è sfruttato a livello cosmetico nella realizzazione di creme viso anti età.

In commercio ci sono infatti numerosi trattamenti a base di acido lipoico che hanno lo scopo di ridurre i segni dell’invecchiamento della pelle e anche i danni causati dall’esposizione al sole.

Applicato sulla pelle direttamente, l’acido lipoico è capace anche di aumentarne lo spessore e di diminuire quindi la ruvidità della cute anche nelle donne anziane che hanno quindi molte rughe.

Acido lipoico per ridurre gli effetti dannosi dei raggi solari

Questa sostanza è utile per coloro che passano molto tempo all’aria aperta in quanto riduce gli effetti dannosi dei raggi del sole.

Quando l’acido alfa-lipoico viene applicato sulla pelle, esso si incorpora negli strati interni della pelle e offre quindi una grande protezione antiossidante contro i raggi UV del sole.

L’acido lipoico aumenta anche il livello di tutti gli altri antiossidanti presenti nell’organismo.

Ad esempio quindi aumenta la quantità di glutatione, una sostanza che aiuta a proteggere dai danni della pelle e che possono ridurre i segni dell’invecchiamento.

Acido lipoico contro i danni alla pella causati dalle sigarette

L’acido lipoico è una sostanza capace persino di invertire i danni alla pelle provocati dal fumo di sigaretta. Questo prodotto infatti consente di migliorare la salute della cute nelle persone che fumano e quindi assumono quantità elevate di nicotina, una sostanza che peggiora in modo importante la salute in generale e anche quella della pelle.