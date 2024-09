Dieta di settembre: gli alimenti da portare a tavola

Il mese di settembre è spesso visto come un periodo di transizione dal momento che segna il passaggio dall’estate alla stagione autunnale. In questo frangente si ritorna al lavoro con i chili accumulati nei punti critici. Per tornare così in forma, la dieta di settembre, con i vari prodotti tipici è l’ideale da consumare e quindi dimagrire in modo sano.

Dieta di settembre

Considerato il regime ideale per rimettersi e tornare in forma, la dieta di settembre è il periodo per riprendersi dai bagordi estivi e cominciare così la nuova stagione, la routine tra lavoro e scuola, in maniera molto più sana, salutare con un’alimentazione che sia equilibrata e bilanciata per il benessere di tutti.

Si tratta di un regime che si basa essenzialmente sui prodotti freschi tipici del mese di settembre e offre quindi una vasta varietà di alimenti e di prodotti da consumare proprio per ripartire alla grande e quindi iniziare il mese di settembre nel modo migliore possibile.

Dopo i gelati e gli aperitivi che hanno contraddistinto la stagione estiva, bisogna ripartire con il piede giusto per il proprio benessere. Per questa ragione, la dieta di settembre aiuta proprio a tornare in forma eliminando i chili in eccesso tipici delle vacanze estive e anche a prendersi cura di se stessi, della propria forma fisica grazie al movimento.

Cominciare un regime dimagrante in questo periodo è l’ideale proprio per iniziare nel modo migliore e di conseguenza avere un approccio più sano ed equilibrato al proprio stile di vita.

Dieta di settembre: cosa mangiare

Per cominciare nel modo migliore la dieta di settembre, i prodotti di stagione sono particolarmente consigliati. Non solo sono maggiormente economici e quindi adatti in questo periodo dell’anno, ma contengono anche tutti quei nutrienti utili affinché l’organismo possa riprendersi e tornare così in forma in modo salutare.

Settembre è poi il periodo in cui è possibile trovare alcuni prodotti tipici della stagione estiva, come per esempio le pesche, i frutti di bosco quali le more, i ribes e i lamponi. In compenso, ci sono tantissimi altri frutti da consumare come per esempio le prugne o l’uva bianca.

Tra gli ortaggi e le verdure da consumare nella dieta di settembre non mancano sicuramente le melanzane, i peperoni, i pomodori ma anche i cetrioli con cui preparare delle ottime insalate che sono naturali, sane e salutari per il benessere del fisico. Questo è anche il periodo in cui si cominciano a trovarsi sulle bancarelle le prime zucche con cui preparare delle zuppe.

I fagioli sono un altro prodotto tipico di questo mese da cucinare in tantissimi modi: in insalata e in umido che contengono anche tantissimi nutrienti che fanno bene. Per quanto riguarda i tipi di cottura è possibile scegliere tra il vapore, al cartoccio, la griglia eccetera. Le spezie e le erbe aromatiche sono invece consigliate nel caso di condimenti in quanto sane e adatte al posto del sale.

