I pomodori sono ricchissimi d’acqua e contengono molecole importanti come carotenoidi, vitamina C, E, B6 e B3, acidi fenolici e flavonoidi glicosilati. Con solo 19 kcal (per 100 g) è l’alimento perfetto da inserire nella dieta dimagrante.

I pomodori sono frutti o verdure?

La risposta a questa domanda non cambierà la vita di nessuno, dato che l’importante è che siano di qualità, ma il frequente quesito potrebbe appagare la curiosità di qualcuno. Il pomodoro si trova a cavallo della linea che separa frutta e verdura.

Botanicamente parlando, il pomodoro è un frutto, dato che cresce dal fiore di una pianta, come molti altri frutti e data la presenza dei molteplici semi all’interno.

La confusione deriva dal loro utilizzo culinario, che lo spinge ad essere classificato come verdura, inoltre, nelle linee guida dell’USDA, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America, i pomodori sono elencati come verdure.

Pomodori: i benefici per la salute

Ecco in dettaglio gli effetti benefici dei pomodori:

Azione antiossidante:il licopene contribuisce a difendere l’organismo dall’azione dei radicali liberi, allontanando le malattie degenerative croniche e le patologie cardiovascolari. Antinfiammatorio che potenzia il sistema immunitario: la vitamina Cinfluenza i processi infiammatori, soprattutto per chi soffre di asma e bronchite. Diuretico naturale:povero di calorie, con pochi zuccheri, privo di grassi, ha un effetto remineralizzante e dissetante. Protettivo del sistema urogenitale: l’elevato contenuto di acqua stimola la minzione, eliminando tossine e acidi urici. Aiuta la funzionalità dell’intestino:grazie alle fibre, aiuta il transito del bolo alimentare. Ottimo per migliorare i problemi di stipsi.

Pomodori: tutte le proprietà

Non finisce qui. I pomodori hanno moltissime altre proprietà tra cui:

Aiutare a prevenire i fattori di rischio nel diabete;

Aiutare la digestione: considerato indigesto per via della presenza di solanina, il pomodoro svolge un’azione di aiuto verso chi presenta difficoltà digestive;

considerato il pomodoro svolge un’azione di aiuto verso Proteggere la salute degli occhi grazie alla zeaxantina;

grazie alla Tutelare la salute della pelle e delle ossa grazie alla presenza di vitamina C in grado di influire sulla salute di ossa e pelle.

