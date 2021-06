I dolori causati dal ciclo mestruale sono spesso molto importanti e rendono quei giorni molto complessi per un gran numero di donne. Per ritrovare il benessere spesso si assumono medicinali, ma in realtà prima di ricorrere ai farmaci è bene provare a utilizzare alcuni antidolorifici naturali.

Scopriamo insieme quali sono i migliori.

Tisane come antidolorifici per il ciclo

La principale tisana in grado di ridurre i dolori causati dal ciclo è sicuramente la camomilla. Questa bevanda andrebbe bevuta 3 volte al giorno per svolgere un’azione rilassante e distensiva nei confronti dei muscoli addominali che sono molto contratti.

Anche bere una tisana allo zenzero è utile per ridurre i crampi addominali in maniera del tutto naturale. Per realizzare questa bevanda si deve semplicemente mettere un po’ di radice grattugiata in acqua bollente.

Dopo avere bevuto qualche tazza si noteranno subito dei miglioramenti a livello addominale.

La tisana alla menta è molto utile in caso di ciclo in quanto permette di avere un ciclo mestruale regolare e con pochi dolori.

Bagno rilassante contro i dolori da ciclo

Per affrontare nel migliore dei modi il periodo del ciclo mestruale è bene cercare di rilassare il corpo e la mente. Eliminando i pensier e distraendo la mente si riuscirà a ridurre le tensioni e quindi anche i solori causati dalle mestruazioni.

Per raggiungere questo obiettivo vi suggeriamo di provare a realizzare un bagno rilassante mettendo nella vasca da bagno un po’ di sale fino, qualche fiore essiccato e qualche goccia di olio essenziale di lavanda.

Oli essenziali per ridurre i dolori da ciclo

Tra gli oli essenziali in grado di alleviare i dolori mestruali, i migliori sono senza dubbio lavanda, camomilla, maggiorana e geranio. Questi sono degli straordinari rimedi antidolorifici che possono essere utilizzati per eseguire dei massaggi sulla pancia o sulla schiena per ridurre il dolore che spesso il ciclo causa.