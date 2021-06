Il salice bianco è un prodotto naturale in grado di migliorare l’aspetto e la salute della pelle. Già gli antichi Greci, gli Egizi e gli Indiani d’America utilizzavano questa pianta allo scopo di avere una pelle sana e bella da vedere.

Scopriamo insieme quali sono i suoi benefici principali.

Salice bianco contro l’invecchiamento della pelle

Usare regolarmente prodotti a base di salice bianco permette di mantenere la pelle giovane più a lungo. Questo prodotto naturale è infatti in grado ridurre le rughe e quindi di contrastare l’invecchiamento della pelle.

La salicina contenuta in questo prodotto risulta essere in grado di regolare la produzione di collagene e inoltre è utile anche per idratare la pelle.

L’estratto di salice bianco è in grado di offrire degli effetti antiossidanti e di conseguenza risulta capace di distruggere i radicali liberi che causano l’invecchiamento cellulare.

Salice bianco per la pelle impura

La pelle impura è un problema che riguarda un gran numero di persone. Per risolvere il problema vi suggeriamo di realizzare delle maschere viso a base di salice bianco. Queste riusciranno a regolare la produzione di sebo e di conseguenza renderanno la pelle del viso molto più sana e bella da vedere.

Un altro motivo per utilizzare questo prodotto sta nel fatto che consente di ridurre i pori dilatati. Anche chi soffre di punti neri potrebbe usare questo rimedio ottenendo dei risultati ben visibili.

Si possono sfruttare i benefici del prodotto naturale anche utilizzando creme e pomate per il viso che hanno questa componente tra gli ingredienti principali.

Salice bianco per la pelle irritata

L’estratto di salice bianco è molto utile per migliorare la salute della pelle irritata per via della sua capacità lenitiva.

Questo prodotto naturale infatti risulta essere in grado di ridurre le irritazioni e di conseguenza è molto utilizzato nella realizzazione di creme e pomate per la cute. Tale beneficio deriva dalla sua attività cheratolitica che aiuta il rinnovamento cellulare della pelle.