Pressoterapia alle braccia: come farla a casa

La pressoterapia è un trattamento sanitario e di bellezza grazie al quale favorire il drenaggio linfatico, esercitando la compressione dell’aria su diverse parti del corpo. Comprimendo e decomprimendo, la pressoterapia stimola efficacemente il sistema linfatico e migliora il benessere psicofisico della persona che si sottopone al trattamento.

Pressoterapia

La pressoterapia fu esercitata, per la prima volta, all’inizio del XX secolo, dallo scienziato olandese Van Der Molen, sicuro che una corretta stimolazione muscolare ritmica avrebbe reso possibile la dilatazione dei vasi sanguigni, la stimolazione del movimento della linfa e la rimozione delle tossine dall’organismo. Tuttavia, con il tempo, abbiamo appreso che questi non sono gli unici benefici della pressoterapia.

L’aumento di peso, la fatica e lo stress, le tensioni muscolari, il cedimento cutaneo e una disintossicazione insufficiente sono segnali evidenti di ristagno linfatico dell’organismo.

La pressoterapia interviene contemporaneamente su questi diversi aspetti e migliora, nel complesso, il benessere psicofisico della persona che si sottopone al trattamento.

Pressoterapia alle braccia

La pressoterapia alle braccia è un trattamento medico e di bellezza che, al giorno d’oggi, sempre più persone decidono di eseguire, sottoponendosi, per giunta, ad esso, in modo totalmente autonomo, grazie all’arrivo sul mercato di apparecchiature di uso domestico, che offrono un trattamento specializzato e dettagliato.

Le tensioni muscolari, a volte, in alcune persone, tendono ad accumularsi proprio sulle braccia, per il lavoro che svolgono o anche, semplicemente, per il troppo tempo che sono costrette a passare davanti al computer. Allo stesso modo, il passare del tempo, si manifesta con cedimenti cutanei proprio sulle braccia. Bene. La pressoterapia, che sia un caso o che sia l’altro, si rivolge a quest’insieme di problemi e a questa categoria di persone, le quali possono finalmente affrontare la loro condizione in modo autonomo, sicuro e senza costi eccessivi.

Pressoterapia braccia Amazon

Quello che segue è un elenco di alcune tra le migliori apparecchiature per la pressoterapia, disponibili su Amazon, destinate all’uso domestico, alla migliore offerta, per un utilizzo autonomo, sicuro ed efficace.

Pressoterapia per Massaggi a Onde

Facilissimi da indossare e utilizzare, i manicotti dell’apparecchiatura si regolano facilmente e in piena autonomia grazie alle due manopole che li compongono, per stabilire la durata e l’intensità del massaggio sulla base delle proprie esigenze e necessità. L’apparecchio per la pressoterapia che vi proponiamo è specifico per il massaggio a onde sulle braccia, per alleviare tensione muscolare, cedimento cutaneo e appesantimento.

Pressoterapia a Tecnologia Sovrex

Per un trattamento completo, vi suggeriamo di provare quest’apparecchio che dispone sia di manicotti che di gambali, per il trattamento di gambe e braccia, al fine di alleviare tensioni muscolari o cedimento cutaneo, e la cellulite. Sia il manicotto che il gambale sono dotati di tecnologia Sovrex, con quattro camere d’aria indipendenti e sovrapposte, in modo tale che, mentre la prima si gonfia, la seconda procede ad un massaggio fluido e intenso, senza interruzioni.

Pressoterapia JoySense 3.0

A seconda della tipologia di apparecchiatura che si decide di acquistare, l’utente potrà beneficiare di un messaggio su addome, glutei, gambe e braccia, regolabile, secondo tre diversi livelli di durata e intensità del massaggio. Facile da utilizzare, l’apparecchiatura dispone di un massaggio a cinque camere d’aria indipendenti, dotate di una sequenza specifica di gonfiaggio, in modo tale da selezionare la modalità di massaggio preferita.