Olio di fico d’India: le sorprendenti proprietà benefiche

Il fico d’India è un frutto che raccoglie in sé i sapori del Mediterraneo, che amiamo gustare d’estate, ma è soprattutto l’olio che possiamo ricavarne che è ricco di nutrienti per cui il nostro corpo ringrazia: vediamo quali sono le sue proprietà e perché sono così benefiche.

Olio di fico d’India: cos’è e proprietà

Siamo abituati a pensare al fico d’India come uno dei frutti che la bella stagione estiva ci dona, ma in realtà da questa pianta pungente si può ricavare anche un olio le cui proprietà sono estremamente adatte per la cura del nostro corpo, e principalmente di capelli e pelle.

L’olio di fico d’India si ottiene a partire dai suoi semi, dalla cui spremitura fuoriesce il prezioso liquido.

Questo contiene sali minerali come il sodio e il calcio, acidi grassi buoni ovvero l’omega 3 e l’omega 6, ed è anche ricco di vitamina E, che come sappiamo è una grande alleata della nostra pelle.

Proprietà dell’olio di fico d’India

Quali sono le proprietà benefiche dell’olio di fico d’India? Possono riguardare più ambiti della nostra salute, vediamole tutte.

E’ un cicatrizzante naturale grazie all’alta quantità (oltre l’80%) di acidi grassi omega 3 e omega 6;

naturale grazie all’alta quantità (oltre l’80%) di acidi grassi omega 3 e omega 6; la vitamina E e i grassi buoni gli donano proprietà antinfiammatorie : l’utilizzo di questo olio può essere consigliato per inibire le infiammazioni di lieve entità;

: l’utilizzo di questo olio può essere consigliato per inibire le infiammazioni di lieve entità; è un potente antiossidante , specialmente grazie al buon contenuto di vitamina E, che combatte i radicali liberi e dunque a rallentare il processo di invecchiamento cellulare e stress ossidativo;

, specialmente grazie al buon contenuto di vitamina E, che combatte i radicali liberi e dunque a rallentare il processo di invecchiamento cellulare e stress ossidativo; l’utilizzo di olio fico d’India, grazie alle sue proprietà altamente favorevoli, è un ottimo modo per prendersi cura dei capelli, che saranno nutriti e più sani. Per il viso, invece, questo olio svolge una funzione altrettanto importante in quanto contrasta la formazione di brufoli, le dona elasticità e morbidezza e la protegge dai raggi ultravioletti. Tutto ciò, grazie al contenuto di Stigmasterolo delta 7, una sostanza rassodante.

Olio di fico d’India: proprietà e consigli

Per preservare le proprietà lodevoli dell’olio di fico d’India sarà bene conservarlo in un luogo fresco e non esposto al sole una volta acquistato.

Per un utilizzo corretto sulla pelle o sui capelli basteranno poche gocce di olio.

Lo si può trovare in erboristeria o online.