Pressoterapia in primavera: come farla a casa

La pressoterapia snellisce la figura della persona che la esegue, limita il disagio e i dolori articolari. Il suo obiettivo è quello di garantire effetti benefici sul corpo e l’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come eseguirla a casa, in totale autonomia.

Pressoterapia in primavera

La pressoterapia è un trattamento total body che riduce ed elimina la cellulite, ovvero, quegli accumuli di grasso che si localizzano appena sotto la superficie della pelle, provocando lievi grumi e rientranze, molto simili alla buccia di un’arancia (da qui l’altro nome con cui, spesso, ci si riferisce alla cellulite), che nelle donne, in particolar modo, si concentrano, soprattutto, su glutei e gambe.

Fino a non molto tempo fa, la pressoterapia era una procedura che si eseguiva nei centri benessere e saloni di bellezza in generale, ma oggi sono diventate sempre più numerose quelle aziende che progettato e realizzano apparecchiature di pressoterapia destinate ad uso domestico, commercializzate ad un costo contenuto e accessibile a chiunque, affinché ognuno possa prendersi cura del suo aspetto fisico in totale autonomia e a seconda la sua disponibilità.

Pressoterapia: tutti i benefici

La pressoterapia favorisce il drenaggio linfatico e, di conseguenza, snellisce la figura della persona che la esegue. Questa procedura, tuttavia, garantisce benefici che vanno oltre la bellezza esteriore, occupandosi, tra le altre cose, anche di limitare il disagio e i dolori articolari.

Quando si pensa alla pressoterapia dobbiamo pensare ad un macchinario ad aria compressa, che si compone di accessori che si gonfiano, stringendosi intorno all’aria da trattare, che siano le braccia, le gambe, l’addome o i glutei, ed eseguono un movimento ritmico, simile ad un massaggio.

Pressoterapia: come farla a casa

Quelli che seguono sono solo alcuni dei modelli migliori di apparecchiature progettate per la pressoterapia e destinate ad un uso domestico, che Amazon propone ai suoi clienti Prime, alla migliore offerta.

Pressoterapia Professionale Per Uso Domestico

Il set si compone di due gambali e un kit Slim Body. Gli accessori possono essere utilizzati singolarmente, in sedute distinte, oppure, nella stessa seduta, contemporaneamente o a rotazione.

La pressione è esercitata da una sola camera, ma l’aspetto rivoluzionario dell’apparecchiatura è dato dalla possibilità di raggiungere obiettivi diversi, a seconda dell’accessorio che si utilizza, indipendentemente dall’appartenenza di genere.

Pressoterapia Per Gambe, Piedi, Polpacci e Cosce

La pressoterapia è stata progettata per il messaggio specifico nella parte inferiore del corpo, affinché ridurre l’accumulo di liquidi e grassi che si localizzano sulle zone più predisposte ed esposte del corpo e, allo stesso tempo, per ridurre e limitare il disagio, il gonfiore e il dolore alle articolazioni di interesse, per offrire un sollievo immediato, che si stabilizza utilizzo dopo utilizzo.

Pressoterapia per Addome, Glutei, Braccia e Gambe

L’apparecchio propone una serie di massaggi specifici e mirati sia per la parte superiore del corpo e sia per la parte inferiore, allo scopo di ridurre il gonfiore, il disagio e il dolore alle articolazioni, per movimenti sbagliati o perché si passa in piedi troppo tempo, ma anche per snellire la figura, aiutando nello smaltimento di liquidi e grassi che si concentrano soprattutto su addome, glutei e braccia.