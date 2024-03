Da tempo si sente spesso parlare del profumo ai feromoni maschili. Ma di che cosa si tratta nel dettaglio? E, soprattutto, è un qualcosa che funziona oppure no? Scopriamo tutte le curiosità legate a questo prodotto.

Profumo ai feromoni per uomo

C’è chi, tra i suoi modi di conquista, annovera il profumo ai feromoni maschili. Cosa c’ è di vero in tutto questo? Sembra proprio che l’olfatto giochi un ruolo prioritario sull’arte della conquista. Avere un buon profumo, infatti, è sempre un ottimo metodo per sedurre. Ma cosa succede se indossiamo un profumo ai feromoni maschili? A quanto pare, la presenza di essi andrebbe a favorire di molto l’attrazione sessuale e, quindi, la conquista del partner. Bastano appena poche gocce applicate su zone “tattiche”, come ad esempio il décolleté, il collo ed i polsi prima di un appuntamento speciale per avere un aroma che, a contatto con la nostra pelle, permetta di sentirsi ben più attraenti e sicuri di noi stessi.

Prima di parlare del funzionamento del profumo, vediamo però cosa sono i feromoni. Essi non sono altro che delle sostanze biochimiche che sono prodotte da ghiandole esocrine, con la funzione di inviare dei segnali ad altri individui della stessa specie. I ferormoni sessuali, ad esempio, vengono scambiati per contatto o per stimolo olfattivo e provocano un interesse sessuale in un altro individuo. Da qui l’idea di ricreare chimicamente un profumo ai ferormoni.

Profumo ai feromoni: funzionamento

Ci sono evidenze scientifiche sull’esistenza di feromoni nell’uomo: esiste, infatti, una stretta correlazione tra la funzione sessuale ed il nostro olfatto, nonostante l’organo di percezione degli odori non sia sviluppato negli umani come in altre specie. Si può, comunque, trovare un area di epitelio olfattivo che permette tutto ciò, che si trova in una zona del setto nasale.

L’olfatto sente dunque i ferormoni, anche se essi sono invisibili e volatili. Sono prodotti nella zona delle ascelle, intorno ai capezzoli ed all’inguine. In natura esistono due principali feromoni: uno maschile ed uno femminile. Il primo si chiama androstenolo ed è presente nel sudore dell’uomo; il secondo si chiama copulina e si trova nelle secrezioni vaginali femminili.

I feromoni sono considerati efficaci e, dato che sono del tutto naturali, sono anche benefici. Ecco perché i profumi di questo tipo sono molto ricercati. Non vengono però usati soltanto per la ricerca di un partner. Uomini e donne, infatti, li usano anche per guadagnare rispetto e fiducia nel lavoro, soprattutto in coloro che lavorano nel mondo degli affari. Usarli è, quindi, anche un modo per sentirsi più sicuri di sé stessi.



Il miglior profumo ai feromoni

Ma qual è il miglior profumo ai feromoni in natura? Stiamo parlando di un prodotto che si chiama Alluramin, un profumo ai feromoni, che a differenza di quelli presenti sul mercato, funziona.

I profumi classici non possono certamente competere con questo tipo di prodotto. Il profumo a base di feromoni stimola il desiderio. In questo modo, la donna potrà facilmente lasciarsi più andare e liberarsi di tutte le inibizioni.

In che modo questo prodotto può funzionare? I feromoni, come dicevamo, sono ormoni volatili che innescano un cambiamento immediato nel comportamento sessuale. Alluramin non fa altro che stimolare direttamente i recettori olfattivi codificati dal gene V1RL1, il gene responsabile della ricezione degli ormoni. Si tratta di un prodotto che al suo interno ha un derivato del testosterone, secreto dal sudore maschile durante l’eccitazione sessuale. Esso attiva il cervello di una donna e ne aumenta il desiderio. Grazie ai suoi benefici, è riconosciuto come il profumo ai feromoni ufficiale.

