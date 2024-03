Il naso, insieme agli occhi, è l’elemento che più di ogni altro caratterizza il volto e gli dona una sua particolare personalità. Esistono molti tipi di naso, ma quello più desiderato è sicuramente il naso alla francese. Avere un naso alla francese è soprattutto una questione di genetica, ma le persone a cui la natura ha donato un naso dalla forma diversa non devono perdersi d’animo. Oggi esistono diverse soluzioni per ottenere un bel naso alla francese senza ricorrere alla chirurgia estetica. Vediamo quali sono.

Naso alla francese: come ottenerlo senza chirurgia

Iniziamo parlando con i dispositivi per rimodellare il naso che spesso si trovano online. Sono oggetti in plastica o silicone che, una volta inseriti nelle narici, con qualche minuto al giorno di utilizzo dovrebbero garantire dopo alcuni mesi un risultato in termini di modifica della forma del naso.

Ginnastica facciale

Un metodo che invece è assolutamente innocuo e consigliabile è la ginnastica facciale. Esistono diversi video tutorial in rete che spiegano nel dettaglio quali esercizi possono essere utili a modellare il proprio naso fino a modificarne la forma di qualche millimetro. Sono esercizi che allenano i muscoli attorno al naso e che, con una combinazione di pressioni, movimenti e anche di sorrisi, permettono all’espressione di armonizzarsi e al naso di diventare un po’ più simile a quel piccolo naso alla francese tanto desiderato.

Make up

Parlando invece di modifiche non permanenti, il modo migliore per ottenere un risultato eccellente e per avere nel giro di pochissimo tempo un perfetto naso alla francese, è quello di imparare tutti i segreti del make up. Con i prodotti a disposizione oggi e le tecniche di applicazione più avanzate suggerite dai professionisti del settore, è possibile evitare praticamente qualsiasi intervento di chirurgia estetica e ottenere un effetto perfino migliore.

Parliamo per esempio del contouring, un metodo di applicazione di diversi prodotti per il make up orientato a creare contrasti per produrre maggiore illuminazione in determinate zone e metterne in ombra altre. Grazie al contouring è possibile modificare le proporzioni del naso e renderlo più sottile o più piccolo. Nel caso in cui si voglia ottenere un naso alla francese, per esempio, sarà opportuno andare a creare delle zone d’ombra laterali e illuminare invece la punta del naso in modo da produrre un gioco di luce che renda il naso più piccolo e stretto e con la punta leggermente rivolta verso l’alto proprio come le grandi dive del cinema francese.

Accettarsi e amare il proprio naso

Un’ultima possibilità è quella di accettare il proprio naso per com’è. È importante ricordarsi che il naso è un elemento fondamentale per l’equilibrio del volto, e in molti casi il naso che la natura ci ha regalato è quello perfetto per il proprio ovale. Ragionando in questi termini, davanti allo specchio anche un naso non esattamente alla francese sembrerà il naso più bello.

