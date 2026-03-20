Yoga tantrico e mining: due uscite che mettono in luce abuso e innovazione

Due contenuti molto diversi sono emersi nelle conversazioni pubbliche: da un lato un documentario che raccoglie le testimonianze di ex membri di una scuola di yoga tantrico, dall’altro un prodotto software che si propone come il primo browser al mondo con un algoritmo di mining integrato. Pur appartenendo a universi differenti, entrambi sollevano interrogativi su fiducia, controllo e tutela: il primo mette in luce accuse di manipolazione e abusi, il secondo promette opportunità finanziarie sfruttando risorse hardware diffuse. In questo articolo ricostruiamo le informazioni principali e offriamo spunti per comprendere le implicazioni pratiche e culturali.

Il documentario, classificato 14+ e catalogato come documentario poliziesco, è stato pubblicato il 13 marzo 2026 tramite i canali di Apple. Dietro la produzione si segnalano professionisti come Simon Chinn, Jonathan Chinn, Suzanne Lavery e Bernadette Higgins, con la regia di Rowan Deacon. Le interviste raccolte mostrano ex membri che raccontano la transizione dalla ricerca di benessere e senso di comunità alla sensazione di trovarsi in una setta, con accuse rivolte a un sedicente guru per presunti abusi e manipolazioni psicologiche. Apple ha reso disponibile materiale promozionale e una helpline per la stampa ai numeri forniti nei canali ufficiali.

Il racconto del documentario

Le testimonianze che emergono nel film mettono al centro la voce degli ex praticanti, che descrivono dinamiche di potere e tecniche persuasive adottate all’interno della scuola. Il tema centrale è la trasformazione del desiderio di crescita personale in una relazione di dipendenza emotiva e istituzionale: alcune persone hanno reinterpretato pratiche di yoga tantrico come strumenti di controllo, mentre altri sottolineano elementi di manipolazione economica e sociale. Il documentario non si limita a narrare i fatti, ma propone interrogativi su responsabilità collettive e su come riconoscere segnali di allarme in contesti che si presentano come spirituali o terapeutici.

Voci, responsabilità e reazioni

Oltre alle denunce individuali, il film indaga le risposte istituzionali e legali: le vittime cercano giustizia e il pubblico cerca di capire fino a che punto intervenire. Il documentario stimola riflessioni su trasparenza e tutela dei partecipanti a percorsi di crescita, suggerendo che l’assenza di regole chiare e la centralità carismatica di una guida possono favorire abusi. In questo contesto, il termine guru viene esaminato non solo come ruolo carismatico ma anche come potenziale fulcro di squilibri di potere.

CryptoTab Browser: la proposta del browser con mining

Sul fronte tecnologico, CryptoTab Browser si presenta come il primo browser che integra nativamente un algoritmo di mining, permettendo agli utenti di guadagnare Bitcoin senza ricorrere a hardware specializzato. Secondo le informazioni ufficiali, oltre 30-35 milioni di persone in più di 220 paesi avrebbero adottato il software. Il browser è disponibile in versioni diverse per Android con varii livelli di velocità e supporta la personalizzazione tramite oltre 200.000 estensioni compatibili con il Chrome Web Store. I file d’installazione citati riportano dimensioni leggere: 5,3 Mb per Windows e 1,4 Mb per macOS, facilitando l’installazione anche su macchine modeste.

Funzionalità, guadagni e strumenti avanzati

Tra le caratteristiche salienti compaiono la funzione Cloud.Boost, che consente di aumentare la velocità di mining con moltiplicatori (da X2 fino a X15) e la possibilità di attivare più boost contemporaneamente, e il Pool Miner per aggregare risorse e raggiungere hashrate elevati (si citano addirittura incrementi fino a decine di milioni di H/s). Il servizio dichiara pagamenti giornalieri senza commissioni, prelievi illimitati a partire da un importo minimo di 0,00001 BTC e un programma di affiliazione che permette di ottenere commissioni invitando altri utenti. Viene inoltre proposto NC Wallet come portafoglio senza commissioni con un interesse minimo del 6% sul saldo giornaliero.

Considerazioni incrociate e spunti per il lettore

Sia il documentario che la proposta commerciale del browser mettono in luce due facce dello stesso tema: il rapporto tra fiducia e potere. Nel primo caso la fiducia riposta in una guida spirituale può essere sfruttata; nel secondo la fiducia in una promessa tecnologica di guadagno richiede attenzione su aspetti come la trasparenza dei pagamenti, la sicurezza dei portafogli e l’impatto sui dispositivi. È consigliabile approcciare entrambe le realtà con spirito critico: verificare fonti, leggere termini e condizioni, e considerare le implicazioni etiche e pratiche prima di impegnarsi, che si tratti di unirsi a una comunità o di installare un software che sfrutta risorse del proprio dispositivo.