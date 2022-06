Punture di medusa: i migliori rimedi naturali

La puntura di una medusa è comune e dolorosissima. Fortunatamente, la maggior parte delle volte, i sintomi legati al morso guariscono nel giro di poco tempo, ma bisogno comunque stare attenti. Che siate o meno allergici, la puntura di medusa, in alcuni casi, può causare reazioni talmente gravi da richiedere l’intervento di uno specialista.

Scopriamo come prevenire gli attacchi da parte della medusa.

Punture di medusa

Le nematocisti, le cellule localizzate lungo i tentacoli della medusa (o sulla pancia, a seconda della specie), sono la causa diretta della puntura di medusa e dei sintomi legati ad essa. Le cellule in questione, infatti, iniettano nell’organismo un veleno a base di proteine, responsabile dei sintomi tipici del morso di medusa.

La maggior parte delle volte, la puntura di medusa provoca dei sintomi destinati poi a guarire, ma in alcuni casi, si possono sviluppare reazioni allergiche, anche gravi.

Prevenire che una medusa ci attacchi è, dunque, di fondamentale importanza.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prevenire le punture di medusa ed, eventualmente, a quali rimedi ricorrere per limitare i danni legati ad un loro potenziale morso, sia per adulti che per bambini.

Punture di medusa: consigli

Potrebbero sembrare banali e scontati, ma questi sono i consigli più efficaci, grazie ai quali prevenire la puntura di una medusa:

evitare di entrare in acqua se notate la presenza di una o più meduse

non toccare le meduse, sia che siate in acqua, sia che siate in riva

se possibile, indossate una muta da immersione in lycra, che possa proteggervi in caso di attacco

Punture di medusa rimedi

Quella che segue è una lista di alcuni tra i rimedi più diffusi ed efficaci nel contrastare, prevenire e combattere i sintomi legati alla puntura di medusa. I prodotti sono reperibili su Amazon, alla migliore offerta per i clienti Prime.

Jellyfish, confezione da 250 ml, con effetto barriera protettiva sulla pelle, resistente all’acqua

Il prodotto è adatto per l’uso sia sugli adulti che sui bambini. Il suo obiettivo è quello di combattere tutti i sintomi che un potenziale morso di medusa provoca e, contemporaneamente, quello di evitare che la medusa attacchi l’essere umano.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di agitare il prodotto prima dell’uso e di non applicare nell’area vicino il contorno occhi.

Urtica Gel Universale

Questo è un prodotto alternativo e versatile, indicato per contrastare i sintomi legati alle punture di medusa e ogni altro insetto. Il suo obiettivo è quello di rinfrescare la pelle e offrire un sollievo immediato. Naturale al 100%, ai fini di un risultato ottimale si consiglia di applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona interessata dal prurito.

Jellyfish, gel lenitivo, emolliente e rinfrescante

A base di cloruro di alluminio, aloe vera, calendula e acido ialuronico, si consiglia di applicare il prodotto sulla zona interessa, a seguito della puntura di medusa. Il suo obiettivo è, infatti, quello di offrire, sulla pelle interessata dal prurito, un senso di freschezza e sollievo immediato. Il gel è adatto a tutti i tipi di pelle, sia dei bambini che degli adulti.