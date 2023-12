La qualità e la quantità del sonno sono fattori influenzati strettamente dalla temperatura corporea e dell’ambiente circostante. Ecco perché è importante sapere qual è la temperatura ideale per dormire in inverno.

Qual è la temperatura ideale per dormire in inverno? I consigli

Siamo nel pieno dell’inverno e della stagione fredda, con le sue giornate più corte e le temperature sempre più basse. La mancanza di luce naturale e la maggiore necessità di bruciare calorie per contrastare il freddo ci spingono, però, a dormire di più. Ma la qualità e non quantità di sonno è anche influenzata dalla temperatura, qual è quella ideale per dormire bene in inverno? Secondo gli esperti la temperatura ideale della stanza da letto è tra i 15° e i 19°. Regolate il riscaldamento così da non avere una camera da letto troppo calda né troppo fredda al momento di coricarsi.

Assicuratevi che porte e finestre siano ben chiuse e che non ci siano spifferi, altro consiglio assicurati che l’umidità della camera sia tra il 50% e il 55%: l’aria troppo umida o troppo secca può nuocere al sonno, così come la temperatura se non di più. Ricordati anche di arieggiare la stanza per espellere l’umidità accumulatasi durante la notte e per evitare la proliferazione di batteri e acari.

Al contrario dell’estate, l’addormentamento durante i climi più rigidi non è influenzato negativamente dalla temperatura. Utilizzando biancheria da letto e copriletto in materie prime traspiranti, il corpo ha modo di crearsi il giusto microclima e la mente entra nel mondo dei sogni più facilmente.

Per i neonati i valori della temperatura cambiano sensibilmente, ciò perché nei piccolissimi il meccanismo di termoregolazione non è ancora del tutto sviluppato. Posto che per loro la temperatura corporea normale si attesta tra i 36,5 e i 37,5 gradi, la temperatura per dormire ottimale e quindi quella della camera dovrebbe attestarsi tra i 18 e i 20 gradi.

La temperatura ideale per dormire in inverno? Suggerimenti

Dormire bene sappiamo ormai che non è soltanto una questione di materasso, ma anche di temperatura della camera da letto. A differenza di quanto pensiamo, l’inverno concilia il sonno poiché naturalmente le temperature fuori sono più basse. Abbiamo visto secondo gli esperti qual è la temperatura ideale per dormire in inverno, tra i 15 e i 19 gradi, proprio perché sia una stanza troppo calda che troppo fredda rendono il sonno di poca qualità. Ciò si traduce in un riposo agitato, con continui risvegli; una stanza con la giusta temperatura:

Favorisce la sonnolenza;

induce il corpo a produrre melatonina;

regola il ciclo del sonno;

favorisce il corretto funzionamento del metabolismo.

Per non sentire freddo a letto ecco alcuni suggerimenti:

Bere una tisana calda: prima di andare a dormire le bevande calde possono riscaldarti. Prediligi tisane rilassanti per favorire il sonno;

fai un bagno o una doccia calda: è una delle tecniche più efficaci per favorire il rilassamento prima di andare a dormire;

indossa un pigiama caldo: puoi anche vestirti a strati, così se senti troppo caldo puoi liberarti di qualche indumento in eccesso.