Ricerca, Aism Charity Dinner Milano: raccolti 180mila euro per la lotta alla sclerosi multipla

(Adnkronos) – Migliorare concretamente la vita delle persone con sclerosi multipla attraverso la ricerca scientifica. Con questo obiettivo si è svolta a Milano la Charity Dinner Aism 2025 che ha riunito nei giorni scorsi 400 ospiti al Teatro Alcione per raccogliere 180mila euro a favore del NeuroBrite Research Center, il nuovo polo internazionale dedicato alla ricerca in neuroriabilitazione, promosso dall'Associazione italiana sclerosi multipla con la sua Fondazione Fism. "Dobbiamo interrompere quella clessidra fatale delle 3 ore che portano inesorabilmente a una nuova diagnosi di sclerosi multipla e cancellare quelle 2 parole" che definiscono la malattia "grazie alla ricerca e al sostegno di tutti noi", ha detto in apertura dell'evento Linda, una della 144mila persone con sclerosi multipla in Italia, raccontando il momento in cui ha ritrovato fiducia nel futuro con la forza di chi vive ogni giorno la sclerosi multipla e ha scelto di mettersi in gioco per dare valore alla propria esperienza e contribuire al cambiamento. La serata – informa Aism in una nota – ha saputo unire spettacolo e solidarietà, con la conduzione di Veronica Maya. Sul palco si sono alternati Roberto Vecchioni e Iva Zanicchi con un medley del loro repertorio, mentre Chiara Francini ha emozionato il pubblico con un intervento toccante. L'attrice e scrittrice Antonella Ferrari, madrina storica di Aism, ha reso omaggio a Rita Levi Montalcini, presidente onoraria dell'associazione. Lo ha fatto con emozione, attraverso la lettura di una lettera che la scienziata aveva scritto alla sua famiglia durante il periodo trascorso negli Stati Uniti. Accanto a loro volti noti come il giornalista Carmelo Abbate, la scrittrice, giornalista e autrice Daria Colombo, la fotografa internazionale Annalisa Flori, la speaker radiofonica Sabrina Ganzer e gli speakers di Radio Deejay Vic &Marisa. A rendere indimenticabile l'esperienza gastronomica della Charity Dinner è stato chef Alessandro Borghese, che ha firmato il menù della serata con la sua inconfondibile creatività regalando un percorso esclusivo tra profumi e sapori. Da anni vicino ad Aism, chef Borghese è testimonial della campagna 'La mela di Aism'. Nel corso della serata il presidente Aism Francesco Vacca, il presidente Aism Milano Vittorio Borgia e il presidente Fism Mario Alberto Battaglia hanno ribadito l'importanza di investire nella ricerca: negli ultimi 10 anni Aism con la sua Fondazione ha investito oltre 80 milioni di euro, generando 722 pubblicazioni scientifiche tra il 2020 e il 2024 con un impact factor medio di 7,8. Il NeuroBrite Research Center, che verrà realizzato con i fondi raccolti – spiega Aism – è un polo internazionale di ricerca in neuroriabilitazione che integra studi avanzati e servizi clinici per persone con sclerosi multipla e altre malattie neurodegenerative. Si tratta di un luogo dove ricercatori e pazienti lavorano fianco a fianco, trasformando la ricerca in soluzioni cliniche efficaci e immediate, capaci di migliorare concretamente la vita di migliaia di persone e ridefinire gli standard di cura a livello globale. "Il NeuroBrite Research Center – afferma Battaglia – rappresenta un passo decisivo verso una nuova frontiera della ricerca riabilitativa: un luogo dove scienza e cura si incontrano ogni giorno per restituire autonomia, dignità e qualità della vita alle persone con sclerosi multipla e altre malattie neurodegenerative. Questa serata dimostra quanto la solidarietà possa diventare motore concreto di cambiamento. Ogni euro raccolto è un investimento nel futuro della ricerca e nella speranza di migliaia di persone". La serata – conclude la nota – è stata resa possibile con sponsorizzazione non condizionante di: Adnkronos, Alexion, AstraZeneca Rare Disease, B. Braun Milano, Biogen Italia, Bonifanti, Fcf trasporti urgenti 24/7, Grondona, Intesa Sanpaolo, Juvisé Pharmaceuticals, Merck Serono, Neuraxpharm Italy, Roche e Sandoz. L'evento ha visto il sostegno di Agn Energia, Apogeo group, Aspi – Axpo Servizi Produzione Italia, Being – i comunicatori del non profit, Fabrizio Manfredini Media Comunication, Medicasa Italia, Mitsubishi Electric, RbyC – Refink powered by Consilia, Sorgenia, Stam e VitalAire Italia.

