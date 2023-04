Dieta della primavera: come perdere peso naturalmente

La dieta della primavera aiuta a perdere peso, a restare in forma e a purificare e depurare l’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta della primavera

La primavera è la stagione del cambiamento perché in questo periodo si manifestano una serie di eventi a causa dei quali è necessario riadattarsi. La caduta dei capelli e l’aumento di peso, ad esempio, sono due degli eventi più comuni che si verificano proprio in una delle stagioni più belle dell’anno. Tuttavia, per quel che riguarda l’aumento di peso, è bene sottolineare che questo non è la conseguenza diretta della primavera. Al contrario, è più facile che, con l’arrivo della bella stagione, ci si renda conto di aver messo su qualche chilo a causa della pigrizia tipica della stagione invernale e le abbuffate a seguito delle tante feste celebrate.

La dieta della primavera è studiata con lo scopo di risvegliare il metabolismo attraverso gli alimenti tipici di questa stagione, che sembrano avere un unico scopo: depurare, purificare e disintossicare l’organismo. D’altra parte, la pulizia dell’organismo è fondamentale se si vuole perdere davvero peso.

Dieta della primavera: consigli

L’arrivo della primavera e l’estate all’orizzonte sono le due cose che più ci motivano nella dieta della primavera, complici le giornate più calde e lunghe e l’abbondanza del cibo di stagione che ci fa venire voglia di mangiare più sano e passare più tempo all’aperto, magari allenandosi pure!

La dieta della primavera è stata sviluppata tenendo conto di tutti i cambiamenti che si affrontano a causa del passaggio da una stagione all’altra. Ecco, dunque, come rimettersi in forma in primavera, approfittando della vasta gamma di cibi, freschi e genuini, che questa stagione porta sulle nostre tavole.

Per cominciare, è importante restare idratati. Non c’è niente che possa dissetare più dell’acqua. Quest’elemento mantiene alti i livelli di idratazione dell’organismo, fornisce l’energia necessaria per affrontare la giornata, combatte la ritenzione idrica.

Assicurarsi di mangiare regolarmente frutta, ricca di antiossidanti, essenziali per affrontare il cambiamento di stagione, e fibre, che aiutano a sentirsi sazi più a lungo.

La verdura contiene le stesse proprietà della frutta e molte di più. Questa dovrebbe essere mangiata regolarmente almeno cinque volte al giorno. Secondo gli esperti, un piatto di verdura, cotta o cruda, subito prima del pasto principale, spegne il senso di fame e rallenta la digestione, così da sentirsi appagati ad ore di distanza dal pasto e non mangiare fuori orario.

Sì alle bevande idratanti, per ripulire l’organismo. Tuttavia, l’alimentazione deve essere variegata. Non eliminate, ma aggiungete! L’importante è non aggiungere il cosiddetto cibo spazzatura. E, sebbene uno sfizio va tolto di tanto in tanto, fate in modo che questo sia l’eccezione e non la regola.

Preferite i carboidrati complessi a quelli semplici. In questo caso la digestione sarà più lenta e non avrete voglia di mangiare tra un pasto e l’altro.

