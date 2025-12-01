ricerca vecchioni un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla 2
Ricerca, Vecchioni: “Un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla”

(Adnkronos) – "In questo mondo fatto di drammi, malattie e problematiche, ho immaginato di incontrare il dolore in persona. Tutti dobbiamo affrontarlo, ma bisogna farsi forza perché quando il cuore e la mente stanno bene il corpo li segue. E' un messaggio di speranza che dedico a chi convive con la sclerosi multipla, ma anche ai familiari, amici e ai caregiver che condividono con loro il dolore". Lo ha detto il cantante Roberto Vecchioni, dal palco della Charity Dinner 2025 di Aism – Associazione italiana sclerosi multipla a Milano, alla presenza di circa 400 ospiti per una serata all'insegna della sensibilizzazione sulla patologia e della solidarietà per sostenere la ricerca di una cura efficace.
