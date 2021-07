Roberto Mancini, ore di apprensione: malore dopo intervento della mamma

La gioia per la vittoria dell’Italia ad Euro 2020 va di pari passo con l’apprensione per la mamma: Roberto Mancini sta vivendo dei momenti altalenanti a causa del malore accusato dalla madre Marianna. Durante la tarda serata di martedì 13 luglio 2021 la donna avrebbe infatti accusato un malore. Necessario il ricovero in ospedale a causa molto probabilmente di una complicanza post intervento al ginocchio.