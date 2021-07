Il volto noto della Tv irriconoscibile dopo l’ultimo intervento di chirurgia plastica

Noto volto della Tv appare irriconoscibile dopo l’ultimo intervento di chirurgia plastica. Stiamo parlando di Katie Price, conduttrice televisiva, modella e scrittrice. La 42enne si è sottoposta ad un brazilian butt lift, ovvero un’operazione che consente di rimodellare i glutei, e a diversi altri ritocchini.

Le sue foto hanno fatto il giro del web.

Katie Price si è sottoposta ad un BBL, ovvero ad un brazilian butt lift. Si tratta di un intervento di chirurgia estetica che permette di rimodellare i glutei. A questo piccolo ritocchino, però, la conduttrice televisiva, modella e scrittrice ha deciso di aggiungere altre operazioni di bellezza.

L’agenzia Backgrid UK ha pubblicato alcune sue fotografie, che la ritraggono in un letto d’ospedale in Turchia, e il suo volto è apparso irriconoscibile.

Come mai? E’ un amico di Price a spiegare il perché. L’uomo ha parlato con il The Sun e ha dichiarato:

“Katie soffre atrocemente dopo aver subito un BBL in cui hanno messo grasso nel tuo sedere, sollevamento degli occhi per darle un leggero sguardo da gatto, sollevamento delle labbra per un broncio più pieno, liposuzione sulle cosce e le gambe, sotto la gabbia toracica e la schiena, e le cicatrici del suo precedente lifting sono state riparate”.