Rossi (Alexion): “La ricerca crea conoscenza oltre a sviluppare terapie per malattie rare”

(Adnkronos) – "Quando si fa ricerca nelle malattie rare, non si sviluppano soltanto farmaci che possono trasformare la vita dei pazienti: si contribuisce anche a creare conoscenza e a migliorare il percorso del paziente". Lo ha detto Anna Chiara Rossi, VP & General Manager Italy di Alexion, all'evento promosso da AstraZeneca a Roma, sulla ricerca clinica e la cooperazione tra pubblico e privato. Rossi ha spiegato che, nell’ambito del programma di investimenti presentato all’evento, Alexion potrà portare avanti "circa 19 studi registrativi, uno studio di Real World Evidence e sostenere almeno tre studi di ricerca indipendente". Per l’azienda, ha aggiunto, il progetto è importante "per il supporto che potrà dare alla nostra ricerca, ma ancora di più per quello che riusciremo a dare al mondo delle malattie rare in Italia". "Al di là del farmaco, il processo di ricerca porta un patrimonio di conoscenza e di esperienza ai centri e al Paese in cui viene svolto", ha sottolineato Rossi. In un contesto di crescente competizione internazionale per attrarre risorse destinate a ricerca e sviluppo, secondo la manager "l’accordo annunciato oggi può rafforzare la posizione dell’Italia rispetto ad altri Paesi europei".

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