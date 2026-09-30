Da sempre l’essere umano cerca l’elisir capace di fermare o rallentare l’invecchiamento. Il nome più citato negli ultimi mesi è quello di Farmaci anti-aging presentati come soluzioni rapide per mantenere la giovinezza. Il prof. Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e autore del volume “Invecchiare bene”, ha ribaltato questa narrazione, insistendo che la vera chiave sia un stile di vita sano piuttosto che una compressa miracolosa.

Durante un’intervista televisiva tenutasi il 16 settembre su “La Volta Buona”, Garattini ha spiegato che la longevità non può essere attribuita a un singolo alimento o a una terapia farmacologica. La sua esperienza, frutto di quasi un secolo di vita e di una carriera dedicata alla ricerca, lo porta a difendere l’importanza di alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, sonno adeguato e controllo dello stress come pilastri fondamentali per “invecchiare bene”.

Le dichiarazioni di Garattini sui farmaci anti-aging

Il professore ha precisato che, sebbene la ricerca farmacologica continui a esplorare molecole capaci di intervenire sui processi cellulari legati all’invecchiamento, finora non esiste alcun farmaco provato in modo definitivo per prolungare la vita umana. Ha sottolineato che molte di queste proposte sono ancora in fase preclinica o basate su dati limitati di studi su modelli animali, perciò non possono essere tradotte in una cura per l’uomo.

Stile di vita sano vs pillole miracolose

Garattini ha evidenziato che i fattori più influenti – come la riduzione del consumo di zuccheri, l’assunzione regolare di frutta e verdura, il mantenimento di un peso corporeo adeguato e la pratica costante di esercizio fisico – agiscono in sinergia per proteggere le cellule dallo stress ossidativo e dall’infiammazione cronica. Questi comportamenti, a suo avviso, costituiscono la vera strategia anti-aging mentre le pillole attualmente sul mercato rappresentano più un “effetto placebo” che una soluzione concreta.

Kefir: promesse e realtà secondo Garattini

Nel medesimo intervento televisivo, Garattini ha affrontato anche il clamore attorno al kefir un latte fermentato spesso promosso come “elisir di lunga vita”. Ha dichiarato che, nonostante le proprietà probabili per la salute intestinale, non ci sono evidenze scientifiche solide che colleghino il consumo di kefir a un’allungamento significativo dell’aspettativa di vita.

Cosa dice la ricerca scientifica sul kefir

Una revisione pubblicata nel 2026 ha analizzato 28 studi clinici su soggetti umani, riscontrando effetti favorevoli limitati sulla salute gastrointestinale e su alcuni parametri metabolici. Tuttavia, la grande eterogeneità delle formulazioni – diversa composizione microbica, quantità assunte e durata del consumo – rende difficile trarre conclusioni universali. Gli autori hanno evidenziato solo un modesto aumento di alcuni ceppi di Bifidobacterium e la presenza di microrganismi tipici del kefir nei campioni fecali, senza provare un impatto funzionale clinicamente rilevante.

Effetti metabolici: glicemia, colesterolo e peso

Una meta-analisi su 24 studi ha mostrato una riduzione statisticamente significativa della glicemia a digiuno e dell’insulino-resistenza dopo l’assunzione regolare di kefir, suggerendo un potenziale valore nella prevenzione del diabete di tipo 2. Al contrario, gli stessi dati non hanno evidenziato cambiamenti consistenti nel profilo lipidico, nel peso corporeo o nei marcatori infiammatori. In altre parole, il kefir può contribuire a migliorare alcuni aspetti metabolici, ma non è una cura per l’obesità né un rimedio per ridurre il colesterolo in modo significativo.

Strategie concrete per invecchiare in salute

Alla luce delle osservazioni di Garattini, la raccomandazione pratica è chiara: concentrare gli sforzi su abitudini quotidiane comprovate. Una dieta ricca di fibre, legumi, frutta di stagione e grassi mono-insaturi, abbinata a un’attività fisica moderata (almeno 150 minuti a settimana), è la base su cui costruire una vita più lunga e di qualità. Inoltre, è fondamentale mantenere un ritmo sonno-veglia regolare e gestire lo stress mediante tecniche di respirazione o mindfulness. Solo integrando questi elementi è possibile sperare di “invecchiare bene”, come suggerisce il libro di Garattini, senza affidarsi a pillole o bevande che promettono miracoli.