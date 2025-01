San Valentino, l’amore non ha età? Sia uomini che donne attratti da partner più giovani

(Adnkronos) –

Sia gli uomini che le donne sono attratti da partner più giovani, che se ne rendano conto o no. E' la sentenza 'scientifica' messa nero su bianco dagli autori di uno studio pubblicato sulla rivista 'Pnas' (Proceedings of the National Academy of Sciences). Come si è arrivati a questa conclusione? Studiando 4.500 appuntamenti al buio di persone in cerca di un partner a lungo termine. Incontri che hanno rivelato le vere preferenze di lui e lei. A firmare il lavoro sono ricercatori dell'University of California Davis. "Dopo un appuntamento al buio – conferma Paul Eastwick, professore di psicologia all'Uc Davis e autore principale dello studio – i partecipanti erano leggermente più attratti dai partner più giovani, e questo trend era vero sia per gli uomini che per le donne". Quanto messo in luce dall'analisi potrebbe sfatare qualche mito: per esempio che le donne si interessino tendenzialmente a uomini più maturi snobbando chi è anagraficamente più indietro. "Questa preferenza per la gioventù osservata tra le donne sarà 'scioccante' per molte persone, perché nelle coppie miste gli uomini tendono a essere più grandi delle donne e in più c'è il fatto che le donne in genere affermano di preferire partner più grandi d'età", ragiona Eastwick. "Ma le preferenze femminili sugli appuntamenti stessi hanno rivelato qualcosa di completamente diverso", assicura. Questo studio ha preso in esame range di età eterogenei, i protagonisti degli appuntamenti avevano infatti dai 22 agli 85 anni. E questa, evidenziano gli esperti, è la prima ricerca a esaminare il collegamento tra l'età di un partner e il desiderio romantico in un appuntamento al buio tra persone in cerca di partner a lungo termine. Gli autori hanno esaminato i dati di oltre 6mila partecipanti ai quali sono stati organizzati appuntamenti al buio dalla società di 'matchmaking' Tawkify. I 'cuori solitari' erano circa metà uomini e metà donne, e la maggior parte era organizzata per appuntamenti misti. Rispondendo alle domande del sondaggio, i più hanno dichiarato di avere un limite massimo di età per il proprio 'appuntamento', ma il limite d'età dichiarato dagli stessi partecipanti non ha avuto alcuna influenza sulle effettive scelte degli interessati. I ricercatori hanno anche esaminato se le donne con un reddito più alto potessero essere inclini a scegliere un partner più giovane. Un'analisi possibile perché alcune delle partecipanti allo studio erano effettivamente piuttosto facoltose. Tuttavia, secondo i ricercatori c'erano pochissime evidenze del fatto che il reddito – sia quello personale che quello dei loro accompagnatori – influenzasse la (lieve) preferenza di queste donne per i partner giovani. Lo studio non ha invece indagato se l'attrazione romantica al primo appuntamento portasse a relazioni più durature. Insomma, la 'chimica' del colpo di fulmine e poi dell'amore resta ancora irrisolta. "Questi risultati – conclude Eastwick – suggeriscono che uomini e donne trovano la gioventù un po' più attraente nel contesto" della fase "iniziale" di un rapporto, di un contatto, "che ne siano consapevoli oppure no". —[email protected] (Web Info)