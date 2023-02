Sciatalgia: consigli, esercizi e il miglior rimedio

La sciatalgia è un dolore che parte dalla parte bassa della schiena e viaggia lungo tutto il corpo, irradiandosi attraverso i fianchi, i glutei ed entrambe le gambe. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenerla sotto controllo con gli esercizi fisici mirati, il miglior rimedio naturale e i consigli giusti.

Sciatalgia consigli

La maggior parte delle volte, la sciatalgia si risolve spontaneamente, ma il danno ai nervi complica la situazione e, per alcune persone, l’intervento chirurgico è l’unica strada da percorrere. Non esiste un modo attraverso il quale prevenire la sciatalgia, ma è possibile adottare alcuni comportamenti che potrebbero limitare i danni.

Se, a causa del lavoro, siete costretti a stare seduti per molto tempo, mantenete una postura corretta, scegliendo una sedia con un buon supporto lombare. Ricordate, poi, di posizionare un cuscino o un asciugamano arrotolato tra lo schienale e la parte bassa della schiena, così che questa possa mantenere la sua curva naturale. Al contrario, se, a causa del lavoro, siete costretti a stare per molto tempo in piedi, di tanto in tanto, poggiate un piede su un supporto. In questo modo, si allenterà un po’ la pressione a cui il corpo intero è sottoposto.

In generale, fianchi e ginocchia devono essere posizionati a livello. Se siete costretti a prendere dei pesi, fatevi aiutare da qualcuno e, se non è possibile, cercate di non torcere il corpo, ma fate lavorare le gambe e tenete il carico vicino al corpo.

Sciatalgia esercizi

La sciatalgia è un dolore che parte dalla parte bassa della schiena e viaggia lungo tutto il corpo, irradiandosi attraverso i fianchi, i glutei ed entrambe le gambe. Questa patologia si manifesta quando un’ernia del disco o una crescita eccessiva dell’osso esercita una pressione lungo una parte del nervo sciatico. Questa situazione presenta infiammazione, dolore e, in alcuni casi, anche intorpidimento dell’arto interessato.

Prevenire la sciatalgia è impossibile, ma si possono mettere in atto degli accorgimenti che, se non altro, limitino i danni. Oltre ai consigli che vi abbiamo dato, ad esempio, l’esercizio fisico potrebbe davvero fare la differenza. E’ necessario allenarsi regolarmente e, in particolar modo, svolgere esercizi mirati, che aiutino a mantenere la schiena forte, quelli del core, dell’addome e della parte bassa della schiena. Questi esercizi sono fondamentali per mantenere il corpo ben allineato e una postura corretta.

Sciatalgia: miglior rimedio

Gli esercizi fisici mirati se, da un lato, non prevengono la sciatalgia, dall’altro, limitano i danni. In questo modo, la qualità della vita rimarrà ad uno stato ottimale e, in generale, verrà preservato il benessere psicofisico nella sua interezza. Ovviamente, quando ci si allena, è fondamentale prestare molta attenzione, restare sempre molto concentrati per evitare traumi, distorsioni e molto altro ancora. L’esercizio fisico, poi, è consigliato anche a sciatalgia in corso. Per questo motivo, che sia un caso o che sia l’altro, è fondamentale tutelarsi. Come?

Insta Life è il primo rimedio istantaneo per il dolore lombare e la sciatalgia, a compressione graduata e traspirante, per un sollievo immediato. Si tratta di un tutore lombare, progettato allo scopo di:

Lombalgia cronica

Sciatalgia

Sindrome Piriforme

Il cuscinetto alla base di Insta Life comprime gradualmente e delicatamente il punto di agopressione situato al centro del polpaccio, così da intercettare il dolore prima ancora che questo si diffonda su tutto il corpo.

Insta Life può essere utilizzato da solo o durante gli allenamenti. È:

Adatto per il polpaccio destro e sinistro

Regolabile

Unisex

Facile da indossare e da togliere

Taglia unica

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto universalmente come la miglior alternativa per i casi non gravi di sciatalgia e sciatica. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Insta Life rimane fermo al suo posto durante l’allenamento. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di indentificare il punto specifico del dolore. Se il mal di schiena è concentrato a destra, allora, il tutore dovrà essere posizionato sulla gamba destra, se è concentrato a sinistra, allora, il tutore dovrà essere posizionato sulla gamba sinistra. Se, invece, il dolore è al centro della schiena, allora, il tutore dovrà essere posizionato prima su una gamba e poi sull’altra.

Per un utilizzo corretto di Insta Life, si consiglia di:

Distendere il tutore e le cinghie;

Posizionare il tutore sulla gamba scelta, appena sotto il ginocchio, accertandosi che il cuscinetto comprima il polpaccio;

Fissare Insta Life correttamente e tenerlo per almeno due ore, avendo cura di allungare i tempi man mano che i giorni passano.

