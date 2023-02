Dieta della menopausa per dimagrire: benefici e rimedi naturali

La menopausa è un periodo particolarmente delicato nella vita di una donna dal momento che subentrano cambiamenti e aspetti che influiscono, non solo sull’umore, ma anche sull’aumento di peso. Per tornare in forma, la dieta della menopausa aiuta a perdere peso in modo sano con il consumo di alimenti particolarmente indicati in questa fase.

Dieta della menopausa per dimagrire

Sicuramente seguire un regime adatto durante questa fase così delicata è fondamentale per tenersi in forma, dimagrire, ma anche per ridurre i sintomi della menopausa. Per questa ragion, la dieta della menopausa ha un ruolo chiave soprattutto per una sana alimentazione dal momento che permette di liberarsi dei chili superflui.

Una fase di questo tipo comporta una serie di cambiamenti sia fisici che psicologici, per cui la giusta alimentazione è il modo migliore anche per contrastare determinati fastidi che sono associati a questo periodo delicato. Consumare cibi adeguati permette di ridurre i sintomi e il rischio di problemi dell’apparato cardiovascolare , oltre che l’osteoporosi.

In menopausa si tende maggiormente a ingrassare piuttosto che perdere peso. Si ha anche un rallentamento del metabolismo basale per cui riuscire a dimagrire può risultare più difficile di quanto si pensi. A causa degli ormoni, dei cambiamenti degli estrogeni si va incontro a un aumento di peso che la dieta della menopausa permette di ridurre.

Per poter dimagrire, dal momento che il metabolismo va incontro a un rallentamento, bisogna cercare di accelerarlo anche grazie alla giusta attività fisica. Salire le scale invece dell’ascensore, fare nuoto o anche una camminata a buon passo permette di tornare in forma rapidamente e dedicare del tempo a sé stessi.

Dieta della menopausa per dimagrire: cibi adatti

Per riuscire a dimagrire diventa fondamentale introdurre nella propria alimentazione e nella dieta della menopausa dei cibi che siano sani e a un basso apporto calorico. Bisogna inserire degli alimenti come la soia e i legumi che sono ricchi di fitoestrogeni in modo così da compensare dal momento che si ha una riduzione degli estrogeni.

Ci sono una serie di cambiamenti, a cominciare proprio dall’alimentazione che è bene apportare in questa fase. Prima di tutto, è bene limitare le porzioni e le quantità di cibi come fritture, insaccati, salumi, compreso anche grassi e proteine. Consumare in modo moderato la carne rossa e i formaggi, compreso anche i vari tipi di condimenti.

La pasta va consumata con la giusta moderazione, ma non bisogna abusarne perché si rischia di andare incontro a livelli di glicemia molto alti. Alcuni cibi come la soia, ma anche i fagioli, insieme ai frutti di bosco, ricchi di antiossidanti, così come il consumo di sardine e noci che contengono nutrienti come fosforo e calcio, sono adatti per una dieta della menopausa sana e salutare.

Bisogna che sia un regime vario e variegato con ben cinque porzioni quotidiane di frutta e verdura, soprattutto a foglia larga come gli spinaci e le bietole che sono ricchi di calcio. Il formaggio come il grano o il parmigiano sono consentiti, ma è bene stare attenti a non eccedere. Fondamentale poi il consumo di frutta secca, così come il pesce quale molluschi e crostacei ricchi di vitamina D.

Dieta della menopausa per dimagrire: integratore

Considerando che perdere peso è sempre difficile a qualsiasi età e in qualunque momento, si consiglia di associare alla dieta della menopausa anche un piccolo supporto naturale per agevolare la perdita di peso e di chili in più. In commercio sono diversi gli integratori da supportare per il dimagrimento e il migliore è al momento Spirulina Ultra che permette di ottenere i giusti risultati.

Considerato il migliore del settore anche per il rapporto qualità prezzo, permette di dimagrire in modo sano grazie a un metabolismo veloce e attivo che brucia le calorie in eccesso. Ha potere saziante per cui non vi è il rischio di abbuffarsi ai pasti dal momento che è in grado di placare l’appetito e il senso di fame.

Una formula alimentare di origine italiana in compresse da assumere, secondo gli esperti, soltanto due prima del pranzo e della cena, insieme a un po’ di acqua per cominciare a notare i primi utili risultati.

Attualmente, anche grazie alla notifica di sicurezza del ministero della salute, è l’integratore dimagrante più abbinato nelle diete sane ed equilibrate.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore si basa su componenti naturali che risultano privi di qualsiasi effetto collaterale, per cui adatti per favorire il dimagrimento, che sono: l’Alga Spirulina che evita alle cellule di adipe di depositarsi e la Gymnema che stimola il metabolismo lipidico e dei carboidrati andando a sopperire alla fame nervosa.

Spirulina Ultra si basa su una formula originale ed esclusiva, non ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto cliccando qui per la pagina ufficiale. Sarà possibile approfittare così della promozione stagionale di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200€ con pagamento anticipato tramite Paypal o carta di credito oppure con contanti alla consegna.