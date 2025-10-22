Scoperta Australiana: Allattamento e Riduzione del Rischio di Tumore al Seno

Recenti studi condotti in Australia hanno rivelato un interessante meccanismo immunitario che sembra spiegare la diminuzione del rischio di tumore al seno nelle donne che hanno vissuto la gravidanza e l’allattamento. I ricercatori del Peter MacCallum Cancer Centre di Melbourne hanno scoperto che durante la gravidanza e in particolare durante l’allattamento, si verifica un accumulo di cellule T nel tessuto mammario. Queste cellule sono elementi fondamentali del sistema immunitario, specializzate nel riconoscere e distruggere le cellule anomale.

Il ruolo delle cellule T nel tessuto mammario

Le cellule T, una volta presenti, non solo rimangono nel seno, ma continuano a operare come efficaci “guardie sentinella” per anni dopo la fine dell’allattamento. Questa scoperta suggerisce che la gravidanza e l’allattamento non solo modificano temporaneamente il sistema immunitario, ma creano anche una memoria immunitaria a lungo termine che può contribuire a prevenire lo sviluppo di tumori al seno.

Stimoli immunitari durante l’allattamento

Un aspetto affascinante di questa ricerca è come l’allattamento al seno attivi una risposta immunitaria locale. Il contatto con la saliva del neonato, insieme ai microbi naturali e ai processi infiammatori minori che possono verificarsi (come la mastite), favorisce la migrazione delle cellule T nel tessuto mammario. Questi fattori, quindi, non solo stimolano la risposta immunitaria durante l’allattamento, ma contribuiscono anche a mantenere attivo il sistema immunitario locale anche dopo.

Analisi e risultati dello studio

Il team di ricerca ha esaminato tessuti mammari sani prelevati da oltre 260 donne che avevano subito riduzione mammaria o mastectomia preventiva. I risultati hanno mostrato che le donne che avevano partorito e allattato presentavano una crescita tumorale significativamente più lenta in modelli animali in cui erano state impiantate cellule tumorali. In questi casi, i tumori erano più piccoli e mostravano una maggiore infiltrazione di cellule T, indicando una risposta immunitaria attiva e vigorosa.

Un cambiamento di paradigma nella comprensione del rischio di tumore

Per molto tempo, la comunità scientifica ha attribuito il minor rischio di tumore al seno nelle donne mamme a fattori ormonali legati alla gravidanza. Tuttavia, questo studio suggerisce che anche un meccanismo di memoria immunitaria gioca un ruolo cruciale nel modificare in modo duraturo il microambiente del seno. Le cellule T, una volta “formate” a riconoscere le minacce, rimangono nel tessuto mammario come una difesa duratura.

Implicazioni per la salute delle donne

Il tumore al seno rimane la forma di cancro più comune tra le donne, e questa scoperta australiana potrebbe avere importanti implicazioni per la prevenzione. Potrebbe infatti favorire lo sviluppo di strategie di immunoprofilassi ispirate ai meccanismi naturali attivati durante la maternità. Oltre ai benefici evidenti per il neonato, l’allattamento al seno emerge come un’importante misura protettiva per la salute materna, suggerendo che alimentare il bambino possa anche rafforzare le difese del seno nel lungo termine.

Raccomandazioni per le madri

L’Organizzazione Mondiale della Sanità promuove l’allattamento esclusivo per i primi sei mesi di vita, con l’aggiunta di altri alimenti fino a due anni o oltre. Le nuove scoperte offrono un ulteriore incentivo per supportare le madri nel loro cammino di allattamento, evidenziando come questo gesto naturale non solo nutra il bambino, ma contribuisca anche a proteggere la salute del seno in futuro.

Le evidenze emergenti indicano che la maternità, attraverso le fasi della gravidanza e dell’allattamento, sviluppa un meccanismo biologico che potenzia le difese naturali del seno contro il tumore. Questa scoperta non solo conferma un legame noto da tempo, ma ne chiarisce anche i dettagli, aprendo nuove strade per la prevenzione personalizzata del cancro.