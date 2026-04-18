Scuole campane in gara: I B di Monteforte Irpino finalista con uno spot sulla dieta mediterranea

Un concorso regionale organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, nell’ambito del progetto SwitchtoHealthy, ha chiamato le scuole a raccontare la dieta mediterranea e il patrimonio agroalimentare locale attraverso brevi video. L’iniziativa è rivolta alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute della Campania e mira a trasformare lezioni teoriche in esperienze pratiche e coinvolgenti.

Tra i lavori selezionati, la classe I B dell’IC “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino si è distinta per creatività e cooperazione: con il coordinamento della prof.ssa Katya Tarantino (e la guida istituzionale della dirigente Filomena Colella) gli studenti hanno prodotto lo spot “Alla scoperta della salute perfetta”, interpretando il ruolo di agenti segreti impegnati a svelare il segreto della salute. Questo approccio ha unito gioco, comunicazione e contenuti educativi.

Obiettivi del concorso e temi chiave

Il bando punta a divulgare i vantaggi di una corretta alimentazione partendo dalla dieta mediterranea e dalla conoscenza dei prodotti locali. Tra i temi prioritari ci sono il valore nutrizionale degli alimenti di origine vegetale—frutta, verdura, legumi, cereali—e la promozione di un’agricoltura sostenibile. Il concorso invita inoltre a conoscere le produzioni certificate della regione, come DOP, IGP, STG e i prodotti biologici, valorizzando il legame tra territorio e salute.

Cosa devono realizzare le classi

Ogni classe partecipante è chiamata a ideare e produrre uno spot video della durata massima di 45 secondi. L’esercizio richiede sintesi e chiarezza: gli studenti devono condensare un messaggio educativo in pochi istanti, lavorando su sceneggiatura, regia, recitazione e montaggio. Il formato breve favorisce la creatività e mette alla prova competenze trasversali come il lavoro di gruppo e la comunicazione visiva.

Il percorso della classe I B: dalla sceneggiatura al video

La classe I B ha costruito uno storytelling originale: trasformando la ricerca del cibo sano in una missione da agenti speciali, gli studenti hanno reso accessibili concetti come equilibrio nutrizionale e scelta consapevole. La produzione è frutto di un percorso didattico più ampio dell’Istituto, volto a promuovere stili di vita sani e a fare degli alunni i protagonisti del proprio apprendimento. Il risultato è uno spot che unisce humour e messaggio educativo.

Valore educativo dell’esperienza

Partecipare a un concorso di questo tipo consente agli studenti di applicare conoscenze multidisciplinari: dalla scienza dell’alimentazione alla comunicazione. Il progetto favorisce la comprensione pratica di concetti come qualità nutrizionale e sostenibilità, oltre a rafforzare competenze digitali e relazionali. Questo approccio learning-by-doing rinforza la conoscenza della cultura alimentare locale e la capacità di trasferire contenuti scientifici in un linguaggio accessibile.

Premi, pubblicazione su YouTube e modalità di voto

Oltre ai riconoscimenti assegnati dalla commissione di valutazione, il bando prevede un Premio Speciale Mediterranean Diet Influencer, che comprende la consegna di una targa di merito e la partecipazione a un laboratorio-degustazione. A ogni membro della classe vincitrice sarà consegnato un attestato di merito e un prodotto simbolo della dieta mediterranea, rafforzando il legame tra apprendimento e territorio.

I video che occupano i primi 25 posti nella graduatoria provvisoria sono stati pubblicati sul canale YouTube del concorso a partire dalle ore 14.00 del 10 aprile 2026. Il premio social verrà assegnato alla classe che otterrà il maggior numero di “mi piace” nel periodo compreso tra le ore 14.00 del 10 aprile 2026 e le ore 14.00 del 20 aprile 2026. Per sostenere la classe I B è possibile votare il loro spot con un mi piace al seguente link: https://youtu.be/Pc82y_Su2wU?is=dzdDdfz0TKsx3H-T.